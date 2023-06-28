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Как можно успешно вырастить овощи из их же отходов

2:29
Садоводство

Овощи, которые можно перевырастить

Есть множество овощей, которые можно перевырастить из отходов. Некоторые из самых популярных включают:

Как можно успешно вырастить овощи из их же отходов
Фото: pixabay.com
  • Морковь: Морковные верхушки можно перевырастить, разместив их в воде.
    Сельдерей: Отрезайте нижнюю часть сельдерея и разместите её в воде. Вскоре появятся новые побеги.
  • Лук-порей: Оставьте нижнюю часть лука-порея с корневой системой и разместите её в воде.
  • Картофель: Используйте картофельные «глазки» для перевыращивания.

Положите их в почву и ждите появления новых ростков.

Шаги по перевыращиванию каждого овоща

Инструкции по перевыращиванию моркови

  • Отрежьте верхушку моркови и оставьте небольшой стебель.
  • Разместите морковь в миске с водой, чтобы нижняя часть стебля была погружена.
  • Поставьте миску в яркое место и держите воду чистой.
  • Через несколько дней появятся новые листья, а затем корневая система.

Инструкции по перевыращиванию сельдерея

  • Отрежьте нижнюю часть сельдерея (приблизительно 5 сантиметров) и разместите её в миске с водой.
  • Поставьте миску на светлое место, где есть небольшая вентиляция.
  • В течение нескольких дней появятся новые побеги.
  • После этого можно пересадить сельдерей в горшок с почвой.

Инструкции по перевыращиванию лука-порея

  • Отрежьте нижнюю часть лука-порея с корнями.
  • Разместите лук-порей в миске с водой, чтобы корни были погружены.
  • Поддерживайте воду чистой и поставьте миску на яркое место.
  • Через некоторое время у «саженца» появятся новые листья и корневая система.

Инструкции по перевыращиванию картофеля

  • Используйте картофельные «глазки», которые начинают прорастать.
  • Положите картофель в горшок или ящик с почвой, так чтобы «глазки» были обращены вверх.
  • Убедитесь, что почва остается влажной, но не залитой водой.
  • Через несколько недель появятся новые ростки.

Инструкции по перевыращиванию остальных овощей

Процесс перевыращивания других овощей может немного отличаться, но в целом вам понадобятся отходы, вода или почва, яркое освещение и терпение. Исследуйте инструкции для каждого конкретного овоща, чтобы узнать подробности.

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Повторное выращивание или вторая жизнь овощей.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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