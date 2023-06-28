Как можно успешно вырастить овощи из их же отходов

2:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Овощи, которые можно перевырастить

Есть множество овощей, которые можно перевырастить из отходов. Некоторые из самых популярных включают:

Фото: pixabay.com

Морковь : Морковные верхушки можно перевырастить, разместив их в воде.

Сельдерей : Отрезайте нижнюю часть сельдерея и разместите её в воде. Вскоре появятся новые побеги.

: Морковные верхушки можно перевырастить, разместив их в воде. : Отрезайте нижнюю часть сельдерея и разместите её в воде. Вскоре появятся новые побеги. Лук-порей : Оставьте нижнюю часть лука-порея с корневой системой и разместите её в воде.

: Оставьте нижнюю часть лука-порея с корневой системой и разместите её в воде. Картофель: Используйте картофельные «глазки» для перевыращивания.

Положите их в почву и ждите появления новых ростков.

Шаги по перевыращиванию каждого овоща

Инструкции по перевыращиванию моркови

Отрежьте верхушку моркови и оставьте небольшой стебель.

Разместите морковь в миске с водой, чтобы нижняя часть стебля была погружена.

Поставьте миску в яркое место и держите воду чистой.

Через несколько дней появятся новые листья, а затем корневая система.

Инструкции по перевыращиванию сельдерея

Отрежьте нижнюю часть сельдерея (приблизительно 5 сантиметров) и разместите её в миске с водой.

Поставьте миску на светлое место, где есть небольшая вентиляция.

В течение нескольких дней появятся новые побеги.

После этого можно пересадить сельдерей в горшок с почвой.

Инструкции по перевыращиванию лука-порея

Отрежьте нижнюю часть лука-порея с корнями.

Разместите лук-порей в миске с водой, чтобы корни были погружены.

Поддерживайте воду чистой и поставьте миску на яркое место.

Через некоторое время у «саженца» появятся новые листья и корневая система.

Инструкции по перевыращиванию картофеля

Используйте картофельные «глазки», которые начинают прорастать.

Положите картофель в горшок или ящик с почвой, так чтобы «глазки» были обращены вверх.

Убедитесь, что почва остается влажной, но не залитой водой.

Через несколько недель появятся новые ростки.

Инструкции по перевыращиванию остальных овощей

Процесс перевыращивания других овощей может немного отличаться, но в целом вам понадобятся отходы, вода или почва, яркое освещение и терпение. Исследуйте инструкции для каждого конкретного овоща, чтобы узнать подробности.

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