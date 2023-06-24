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Груша-ягода хеномелес: чем полезна и как её выращивать в саду

3:29
Садоводство

Хеномелес — это плодовое растение, известное также как кизиловое дерево или груша-ягода. Его плоды имеют кисло-сладкий вкус и используются в кулинарии для приготовления десертов, напитков и соусов. Они также обладают множеством полезных свойств и используются в традиционной медицине.

Груша-ягода хеномелес: чем полезна и как её выращивать в саду
Фото: flo.discus-club. ru/images/stories/dekorativnye-kustarniki/henomeles/henomeles1.jpg

История хеномелеса

История хеномелеса насчитывает несколько веков. Он происходит из Азии и был известен в Китае и других странах Восточной Азии уже с древних времен. Впоследствии хеномелес был завезён в Европу и Америку, где были развиты различные разновидности этого растения.

Разновидности хеномелеса

Существует несколько разновидностей хеномелеса, которые отличаются внешним видом и вкусовыми качествами:

  • Хеномелес китайский. Хеномелес китайский является наиболее распространённым видом хеномелеса. Его плоды имеют красновато-оранжевый цвет и отличаются высоким содержанием витамина C.
  • Хеномелес американский. Хеномелес американский, или кизил американский, имеет более крупные плоды, чем хеномелес китайский. Они имеют ярко-красный цвет и сладко-кислый вкус.
  • Хеномелес казахстанский. Хеномелес казахстанский отличается от других разновидностей более сладким вкусом и ароматом. Его плоды имеют желтовато-зелёный цвет и используются в казахской кулинарии.

Выращивание хеномелеса

Выращивание хеномелеса возможно как в саду, так и на дачном участке. Вот несколько рекомендаций по выращиванию этого растения. 

  • Требования к почве. Хеномелес предпочитает рыхлые и плодородные почвы с хорошей дренажной способностью. Он может произрастать как на солнце, так и в полутени.
  • Посадка саженцев. Саженцы хеномелеса следует сажать весной или осенью. При посадке необходимо учесть расстояние между растениями, чтобы они имели достаточно места для роста.
  • Уход за растением. Хеномелес требует регулярного полива и подкормки. Важно также обеспечить растению опору для поддержки плодов, особенно во время созревания.

Полезные свойства хеномелеса

Хеномелес обладает множеством полезных свойств, которые делают его ценным для здоровья. Вот некоторые из них. 

Богатый источник витаминов

Хеномелес является отличным источником витамина C, который является мощным антиоксидантом и помогает укрепить иммунную систему.

Антиоксидантные свойства

Плоды хеномелеса содержат антиоксиданты, которые помогают защитить организм от свободных радикалов и предотвращают преждевременное старение.

Укрепление иммунной системы

Употребление хеномелеса способствует укреплению иммунной системы и защите организма от различных инфекций и болезней.

Снижение воспаления

Хеномелес обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь снизить воспаление в организме и облегчить симптомы различных заболеваний.

Противораковое действие

Некоторые исследования показывают, что хеномелес может иметь противораковое действие благодаря своим антиоксидантным свойствам и способности замедлять рост опухолей.

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ЯПОНСКАЯ АЙВА (ХЕНОМЕЛЕС) - посадка, уход и размножение
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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