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Интересные факты о дынной груше

2:29
Садоводство

Растение пепино, также известное под названиями "ягода инков" или "дыня инков", представляет собой многолетнее травянистое растение, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Южной Америки, особенно в Перу и Чили. Это растение имеет ползучие стебли и большие листья. Однако наиболее интересная часть растения — его плоды, которые имеют уникальный вкус и внешний вид.

Интересные факты о дынной груше
Фото: upload.wikimedia. org/wikipedia/commons/7/79/Solanum_muricatum_Flower_and_Fruit.jpg

Происхождение и история растения пепино

Растение пепино является эндемиком региона Анд, где оно было открыто индейцами и стало важной пищевой культурой для древних инков. Позже пепино было открыто европейскими исследователями и получило признание благодаря своему уникальному вкусу и целебным свойствам. С тех пор оно стало популярным в разных странах, и его выращивание распространилось по всему миру.

Характеристики и особенности растения пепино

Внешний вид и форма

Плоды растения пепино имеют овальную или продолговатую форму и достигают в длину до 15 сантиметров. Их кожура гладкая и тонкая, смешанного зеленого и фиолетового цвета. Внутри плодов находится сочная и хрустящая мякоть яркого белого или кремового цвета.

Ботанические свойства

Растение пепино относится к семейству паслёновых и является близким родственником пасленовой дыни и картофеля. Оно имеет большие зелёные листья и ползучие стебли, которые могут достигать длины до нескольких метров. Растение обладает цветками с пурпурными или фиолетовыми лепестками и крупными, овальными плодами.

Распространение и места обитания

Изначально растение пепино произрастало только в регионе Анд, но сейчас его можно встретить и в других тропических и субтропических регионах мира, включая Южную Америку, Центральную Америку, Южную Африку, Австралию и Новую Зеландию. Это растение требовательно к теплу и солнцу и предпочитает плодородные почвы.

Специфический вкус и аромат

Пепино отличается особым вкусом и ароматом. Его мякоть сочетает в себе сладость и освежающую кислинку, а также обладает лёгким ароматом меда и дыни. Это делает пепино уникальным ингредиентом в различных кулинарных блюдах и напитках.

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Дынная груша - экзотика на грядке.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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