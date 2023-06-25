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Чем привлекателен и ценен боярышник

2:56
Садоводство

Боярышник — это кустарник семейства розовых, известный своей декоративной ценностью и лечебными свойствами. Он распространён во многих странах и используется как ландшафтное растение, а также в медицине и косметологии. Боярышник имеет разнообразные разновидности, каждая из которых обладает своими уникальными характеристиками.

Чем привлекателен и ценен боярышник
Фото: фото lookmytrips. com

Физические характеристики боярышника

Боярышник имеет ряд характеристик, которые делают его уникальным и привлекательным для садоводов.

Листья

Листья боярышника имеют различные формы и размеры в зависимости от его вида. Они могут быть зубчатыми, лопатчатыми или перистыми. Листья часто имеют ярко-зелёный цвет и блестящую текстуру, что придаёт растению свежий и здоровый вид.

Цветы

Цветы боярышника — это одна из его основных привлекательных черт. Они могут быть различных оттенков: от ярко-красных до нежно-белых. Цветение боярышника обычно происходит весной и длится несколько недель, создавая великолепное зрелище в саду.

Плоды

Плоды боярышника — это ещё одна особенность, которая делает его привлекательным для садоводов и дикой птицы. Они имеют округлую форму и разнообразные цвета — от красного до оранжевого. Плоды боярышника являются пищей для многих птиц и могут быть использованы для приготовления вкусных десертов и напитков.

Популярные виды боярышника в садоводстве

В садоводстве существует большое количество популярных видов боярышника, которые привлекают внимание своей красотой и устойчивостью к различным условиям. Вот некоторые из них.

Крапивница Козлодуйская

Крапивница Козлодуйская (Crataegus x mordenensis) — это гибридный вид боярышника, полученный путем скрещивания различных сортов. Он отличается своими крупными цветками и яркими плодами. Крапивница Козлодуйская является устойчивой к различным погодным условиям и легко выращивается в саду.

Пафиюм Спектабиле

Пафиюм Спектабиле (Crataegus x persimilis) — это ещё один гибридный вид боярышника, известный своими яркими цветами и компактным размером. Он имеет красные цветы и мелкие плоды, которые создают красивый контраст на фоне зелёной листвы. Пафиюм Спектабиле часто используется в ландшафтном дизайне и является прекрасным элементом цветника.

Диколевитиум Шпанский

Диколевитиум Шпанский (Crataegus x lavallei) — вид боярышника с ярко-красными цветками и плодами. Он отличается своей выносливостью и адаптируется к различным почвам и климатическим условиям. Диколевитиум Шпанский часто используется в садовом дизайне для создания живых изгородей или отдельных кустарников.

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Интересные факты о боярышнике
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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