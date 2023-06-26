Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Немцы против: почему Германия не хочет отдавать Украине деньги России
Медики: газированные напитки негативно влияют на почки
МИД: Запад взрастил режим неонацизма на Украине в качестве плацдарма против РФ
Стало известно, сколько "Едим дома" приносит Юлии Высоцкой: 150 миллионов рублей на кулинаром шоу
Германия не будет передавать Украине ракеты Taurus, способные долететь до Москвы
Глава МИД Венгрии рассказал, когда Будапешт одобрит евроинтеграцию Украины
Прокуратура проводит проверку по информации об отравлении выпускников гимназии в Санкт-Петербурге
Дана Борисова девять раз делала аборт: "И на больших, и маленьких сроках"
Мать погибшего на батискафе "Титан" 19-летнего парня должна была погружаться вместо него

Любопытные факты о растении маттиола

3:16
Садоводство

Маттиола (лат. Matthiola) — это род растений семейства капустных. Он включает около 50 видов, которые произрастают в различных уголках мира. Растение известно своими прекрасными цветками и насыщенным ароматом.

Любопытные факты о растении маттиола
Фото: uogorod. ru/files/seed/11805.jpg

История и происхождение

Маттиола имеет древнюю историю, связанную с декоративным садоводством. Его происхождение связано с Средиземноморским регионом, где это растение было открыто и впервые описано. В древности маттиола использовалась в качестве лекарственного растения и символизировала надежду и красоту.

Физическое описание маттиолы

Маттиола представляет собой многолетнее растение с пышными соцветиями цветов различных оттенков: от нежно-розового до ярко-фиолетового и белого. Листья маттиолы имеют серебристый оттенок и создают красивый контраст с яркими цветами. Корни растения прочные и хорошо развитые, что обеспечивает его устойчивость и способность расти в разных условиях.

Виды и разнообразие

В роду маттиолы существует множество видов и сортов. Одним из наиболее популярных видов является Маттиола инкана, известная своими яркими цветами и насыщенным ароматом. Есть также редкие виды, которые встречаются только в определенных регионах мира.

Места обитания и распространение

Маттиола произрастает в различных регионах мира, включая Средиземноморье, Центральную Азию и Африку. Она предпочитает теплый климат и хорошо растет на солнечных участках с плодородной почвой. Растение может быть найдено как в дикой природе, так и в культуре.

Культивация и уход

Культивация маттиолы не представляет особых трудностей. Растение может быть выращено из семян или черенков. Оно требует хорошо освещённого места и умеренного полива. Маттиола также предпочитает умеренные температуры и может выживать в условиях небольших заморозков.

Цветение и аромат

Главной особенностью маттиолы является её прекрасное цветение. Цветки маттиолы обладают разнообразными оттенками и часто имеют приятный аромат, напоминающий запах мускуса или роз. Цветение происходит весной или летом, оно может продолжаться в течение нескольких недель.

Медицинские свойства

В традиционной медицине маттиола использовалась для лечения различных заболеваний, включая простуду, бронхит и ревматизм. Растение содержит определённые химические соединения, которые обладают противовоспалительными и противомикробными свойствами. Однако, перед использованием маттиолы в медицинских целях, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Использование в парфюмерии и косметике

Маттиола обладает уникальным ароматом, который делает его популярным компонентом в парфюмерии и косметике. Экстракты и эфирные масла из цветков маттиолы используются для создания ароматов и добавления их в различные косметические продукты. Аромат маттиолы считается приятным и расслабляющим.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Маттиола вечерний аромат в саду
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Песков: пока не знаю ничего об увольнении Шойгу

Песков ответил, что не знает о каких-либо изменениях во взаимоотношениях президента России и действующего главы Минобороны

Песков ответил, что не знает о судьбе действующего главы Минобороны
"РГ": появляется множество вопросов о крушении батискафа в Атлантике
Загадка "Титана": появляется много вопросов о крушении батискафа в Атлантике
СМИ пишут о неофициальном контакте Минобороны РФ с НАТО после мятежа
Кто нужен российской армии: чёрный список талантов Андрей Николаев Мятеж прояснил, кто истинные союзники России Любовь Степушова Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев
Пашутин жёстко прошёлся по Вайкуле и Пугачёвой
Польза от "марша справедливости": Путин посмотрел, кто его союзники
ВС РФ не дали ни шанса ВСУ "нанести сокрушительный удар" по России
ВС РФ не дали ни шанса ВСУ "нанести сокрушительный удар" по России
Последние материалы
Мать погибшего на батискафе "Титан" 19-летнего парня должна была погружаться вместо него
Нарколог Сараев перечислил признаки наркомании у подростков
Любопытные факты о растении маттиола
ФРГ намерена развернуть 4 000 солдат в 200 км от Калининграда
Гостиницы в Ялте со "всё включено": лучший выбор для идеального отпуска
Экс-разведчик США Риттер: украинские солдаты плохо подготовлены, ВСУ не добрались даже до первой линии обороны ВС РФ
В Татарстане начались съёмки десятой части новогодней комедии "Ёлки"
Лавров ответил на вопрос об участии разведок Запада и Украины в "вооружённом мятеже"
Бойцы ВС РФ получили гуманитарную помощь от экс-президента Украины Порошенко
Актриса Екатерина Галахова уже 9 лет сражается с соцслужбами Италии за родную дочь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников