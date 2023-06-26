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Как вырастить в саду вкусные и качественные тыквы

3:11
Садоводство

Тыква является ценным продуктом, богатым витаминами, минералами и антиоксидантами. Она способствует укреплению иммунной системы, улучшению зрения, а также имеет положительное влияние на кожу. Выращивание тыквы в собственном саду позволяет получить свежие и органические плоды без химических добавок.

Как вырастить в саду вкусные и качественные тыквы
Фото: Splash/ All Over

Выбор сорта тыквы

Перед посадкой тыквы важно выбрать подходящий сорт. Существует множество различных сортов тыквы, включая крупноплодные, малоплодные, декоративные и съедобные. Выбор сорта зависит от ваших предпочтений и целей выращивания.

Подготовка грунта для посадки

Хорошая подготовка грунта играет важную роль в успешном выращивании тыквы. Грунт должен быть плодородным, хорошо дренированным и богатым органическими веществами. Рекомендуется провести анализ почвы, чтобы определить её состав и внести необходимые поправки.

Посев тыквы

Тыква может быть выращена из семян или рассады. При посеве семян важно соблюдать определенную глубину посадки и расстояние между растениями. Рассаду тыквы следует выращивать в отдельных горшках или контейнерах и пересаживать в открытый грунт после того, как минует угроза заморозков.

Уход за тыквой во время роста

Успешный рост тыквы требует регулярного ухода. Вот несколько важных аспектов, которые следует учитывать. 

Полив

Тыква нуждается в регулярном поливе, особенно в периоды засухи. Рекомендуется поливать растение утром или вечером, избегая того, чтобы лить  прямо на листья.

Удобрение

Для стимуляции роста и развития тыквы важно применять удобрения. Органические удобрения, такие как компост или перегнои, являются хорошим выбором. Регулярное подкормка поможет обеспечить растение необходимыми питательными веществами.

Прополка и рыхление почвы

Удаление сорняков и рыхление почвы вокруг растений помогут сохранить здоровье тыквы. Это поможет предотвратить конкуренцию за питательные вещества и воду.

Защита от вредителей

Тыква может подвергаться нападению различных вредителей, таких как тля, улитки или плодожорки. Регулярное осмотр растений и применение натуральных способов борьбы с вредителями поможет сохранить урожай.

Уход за тыквой во время созревания

Правильное время сбора тыквы и правильное хранение влияют на её качество и долговечность. Вот несколько советов. 

Определение готовности к сбору

Тыква готова к сбору, когда ее кожура приобретает твердость и налитость. Кроме того, стебель должен быть сухим и при сжатии не давать упругости.

Сбор и хранение урожая

Тыкву следует аккуратно срезать от стебля, оставляя небольшой хвост. Затем её необходимо выдержать в теплом и сухом месте для обсушки. Хранение тыквы должно происходить в прохладном и темном месте с хорошей вентиляцией.

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Как вырастить тыкву и собрать хороший урожай
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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