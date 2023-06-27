История герани от древних греков и до наших дней

4:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Герань, научное название которой Pelargonium, является многолетним растением, принадлежащим к семейству Geraniaceae. Она известна своими привлекательными соцветиями, состоящими из множества цветков различных оттенков, таких как розовый, красный, оранжевый, белый и фиолетовый. Герань широко используется в садоводстве и ландшафтном дизайне благодаря своей красоте и долгому цветению.

Фото: proctorsnursery.co. uk/wp-content/uploads/2020/04/Geranium_Rozanne3_WEB-scaled.jpeg

История герани

Герань имеет богатую историю, которая прослеживается еще со времен Древней Греции и Рима. Это растение было известно древним цивилизациям и использовалось в медицинских целях. В средние века оно стало популярным растением в Европе, а в XIX веке она была ввезена в Северную Америку, где также была хорошо принята.

Виды гераней

Существует большое разнообразие видов герани, каждый со своими особенностями и преимуществами. Некоторые из наиболее распространённых видов включают зональные герани, английские герани, плющелистные герани и душистые герани. Каждый вид имеет свою уникальную окраску, форму и аромат, что делает их особенными и привлекательными для садоводов.

Популярные сорта герани

Среди различных видов герани существуют множество популярных сортов, которые заслуживают особого внимания. Некоторые из них включают сорт "Розовый рояль", характеризующийся крупными розовыми цветками, сорт "Белый снег", с белыми соцветиями, и сорт "Апельсиновая мечта", обладающий оранжевыми цветами и приятным ароматом. Эти сорта герани являются популярными среди цветоводов и идеально подходят для украшения садов и балконов.

Использование герани

Герань имеет множество вариантов практического применения. Её цветы и листья используются для приготовления ароматных масел и эфирных масел, которые применяются в косметической и парфюмерной промышленности. Также герань используется в кулинарии для придания аромата и вкуса различным блюдам. Кроме того, она широко применяется в садоводстве и ландшафтном дизайне для создания красивых цветочных композиций.

Медицинские свойства герани

Герань обладает определёнными медицинскими свойствами, которые делают её полезной для здоровья. Её эфирное масло обладает антисептическими, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Оно может помочь в улучшении состояния кожи, снятии стресса и улучшении настроения. Кроме того, герань применяется в народной медицине для лечения различных заболеваний, таких как простуда, раны и нервные расстройства.

Символика герани

Герань имеет свою символику и ассоциации. Она часто ассоциируется с любовью, страстью и красотой. В разных культурах герань может иметь различные символические значения. Например, в некоторых странах она считается символом счастья и процветания, в то время как в других может быть связана с грустью или смертью. Эти символические значения делают герань интересным объектом изучения и привлекательным растением для различных целей.

Легенды о герани

Вокруг герани существует множество легенд и мифов, которые добавляют загадочности и интриги к этому растению. Одна из легенд говорит о том, что герань возникла из капель крови Адама и Евы, упавших на землю после изгнания из рая. Другая легенда связывает герань с греческой богиней любви Афродитой, которая создала этот цветок, чтобы украсить мир своей красотой. Эти легенды придают герани особую мистическую ауру и делают её ещё более привлекательной.

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