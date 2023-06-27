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Цветок с именем гомеровского чудовища: как вырастить в саду сциллу

2:10
Садоводство

Сцилла — это многолетнее растение, принадлежащее семейству гиацинтовых. Оно известно своими яркими цветами и способностью прекрасно расти в условиях средней полосы. Сцилла произрастает в дикой природе на лугах и лесных полянах, но сегодня она широко выращивается в садах и парках.

Цветок с именем гомеровского чудовища: как вырастить в саду сциллу
Фото: images.pond5. com/caring-scylla-plant-footage-089699693_prevstill.jpeg

Подготовка почвы для выращивания сциллы

Перед посадкой сциллы необходимо подготовить почву. Важно выбрать подходящее место для выращивания и обеспечить оптимальные условия для роста растения.

Определение места выращивания

Сцилла предпочитает солнечные или полутенистые места. Выберите участок сада, который получает достаточно солнечного света весной, когда сцилла начинает активный рост и цветение.

Подготовка почвы

Сцилла предпочитает рыхлую и хорошо дренированную почву. Перед посадкой растения рекомендуется пропустить почву через сито и удалить крупные комки земли. Если почва слишком плотная, можно добавить песок или перегной для улучшения дренирования.

Выбор сортов сциллы

На рынке представлено множество различных сортов сциллы с разнообразными окрасками цветков. Выберите сорта, которые вам нравятся, и учитывайте их особенности при покупке луковиц.

Выбор и посадка луковиц

Выбор качественных луковиц

При покупке луковиц сциллы обратите внимание на их внешний вид. Выбирайте твердые и здоровые луковицы без признаков гниения или повреждений.

Подготовка к посадке

Перед посадкой луковиц сциллы рекомендуется пропустить их через специальное решето для дезинфекции. Это поможет предотвратить развитие грибковых заболеваний и защитит растение от возможных вредителей.

Методы посадки

Луковицы сциллы можно посадить в грунт вручную или с помощью садового инструмента, например, лопаты или садовой мотыги. Рекомендуется соблюдать определенное расстояние между луковицами, чтобы растения имели достаточно места для роста.

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Цветы пролески ( сцилла ) выращивание и уход
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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