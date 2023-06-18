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Гацания многолетняя: преимущества и выращивание

3:11
Садоводство

Гацания многолетняя (лат. Gazania) — это многолетнее растение семейства астровых. Она родом из Южной Африки и отличается яркими цветками различных оттенков: от оранжевого и красного до желтого и белого. Листья гацании многолетней имеют покровную форму и могут быть зелеными или серебристыми.

Гацания многолетняя: преимущества и выращивание
Фото: irecommend. ru/sites/default/files/imagecache/copyright1/user-images/203687/SoYSgDH3NVYfuSaDVrROpg.jpeg

Преимущества гацании многолетней

Гацания многолетняя обладает несколькими преимуществами, которые делают ее популярным выбором для садов и ландшафтных дизайнов:

  • Яркие цветы: Цветы гацании многолетней привлекают внимание и создают яркие акценты в саду.
  • Устойчивость к засухе: Гацания многолетняя способна выживать в суровых условиях с недостатком влаги.
  • Простота в уходе: Растение не требует особого ухода и может быть легко выращено даже начинающим садоводом.
  • Длительное цветение: Гацания многолетняя цветет продолжительное время, радуя глаз своими яркими цветами.
  • Привлекательность для насекомых: Цветы гацании многолетней привлекают пчел, бабочек и других полезных насекомых в сад.
    Выбор подходящего места для гацании

Гацания многолетняя предпочитает солнечные места с хорошо дренированной почвой. Перед посадкой убедитесь, что выбранное место получает достаточно солнечного света и не задерживает воду после дождя.

Подготовка почвы для гацании многолетней

Перед посадкой гацании многолетней необходимо подготовить почву. Следуйте этим шагам:

  • Очистите участок: Уберите сорняки и другие растения с участка, чтобы гацания многолетняя не конкурировала за питательные вещества.
  • Рыхление почвы: Рыхлите почву в глубину около 15-20 сантиметров, чтобы корни растения могли свободно проникать в почву.
  • Улучшение почвы: При необходимости добавьте компост или перегноя для улучшения плодородия почвы.

Посадка гацании многолетней

После подготовки почвы можно приступать к посадке гацании многолетней:

  • Расстояние между растениями: Оставьте примерно 20-30 сантиметров между каждым растением, чтобы они имели достаточно места для роста.
  • Закапывание растений: Раскопайте ямки немного больше, чем корневая система растения, и аккуратно поместите гацанию многолетнюю в ямку.
  • Засыпка почвой: Засыпьте ямку почвой, аккуратно прижимая почву вокруг растения.

Уход за гацанией многолетней

Уход за гацанией многолетней довольно простой, и включает в себя следующие мероприятия:

  • Полив: Поливайте растение регулярно, особенно в период сухости. Однако избегайте переувлажнения почвы, чтобы не вызвать гниение корней.
  • Удаление увядающих цветов: Удаляйте увядшие цветы, чтобы стимулировать новое цветение и сохранить аккуратный внешний вид растения.
  • Удобрение: Подкармливайте гацанию многолетнюю органическими или минеральными удобрениями в начале весны и летом.

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Гацания - чудо цветок
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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