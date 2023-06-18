Виды и польза жасмина в медицине

3:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Использование жасмина имеет древние корни. Веками этот цветок ценили за его уникальный аромат и целебные свойства. Исторические документы упоминают использование жасмина в Египте, Индии, Китае и других странах. Жасмин был не только символом красоты и изысканности, но и использовался в ритуалах и традиционной медицине.

Фото: flower.hozvo. ru/storage/photos/shares/2019/29/5d2d6bc863bd4.jpg

Различные виды жасмина

Существует множество видов жасмина, каждый со своим уникальным ароматом и химическим составом. Некоторые из них являются источником эфирного масла, которое широко используется в косметике и ароматерапии. Вот некоторые из популярных видов жасмина:

Жасмин самбак

Этот вид жасмина известен своим нежным ароматом и используется для производства эфирного масла. Жасмин самбак ценится в ароматерапии за свои расслабляющие свойства и способность снять стресс и тревогу.

Жасмин грандифлорум

Жасмин грандифлорум также известен как "королевский жасмин". Его аромат более интенсивный и сложный, чем у других видов. Этот вид жасмина широко используется в парфюмерии и косметической промышленности.

Жасмин официнальный

Жасмин официнальный, также известный как "медицинский жасмин", является источником ценного эфирного масла, которое применяется в традиционной медицине. Оно имеет успокаивающие и антидепрессантные свойства и помогает улучшить качество сна.

Ценность жасмина в медицине

Жасмин имеет множество полезных свойств для здоровья. Этот цветок богат флавоноидами, антиоксидантами и эфирными маслами, которые придает ему лечебные свойства. Вот некоторые из преимуществ использования жасмина в медицине:

Облегчение стресса и тревоги

Жасминовый аромат является естественным успокоительным средством. Исследования показывают, что аромат жасмина способен снизить уровень стресса, улучшить настроение и снизить тревожность.

Повышение настроения и энергии

Аромат жасмина стимулирует выработку серотонина, гормона счастья, в организме. Это помогает улучшить настроение, снизить депрессию и усталость.

Снижение боли и воспаления

Некоторые исследования показывают, что эфирное масло жасмина обладает противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Оно может помочь снизить болевые ощущения и воспаление в случаях артрита, мышечных болей и головных болей.

Улучшение пищеварения

Жасминовый чай или масло жасмина могут помочь улучшить пищеварение и снизить симптомы диспепсии. Этот цветок стимулирует выработку желудочного сока и помогает справиться с желудочными проблемами.

Защита кожи

Экстракты жасмина часто используются в косметических продуктах благодаря своим увлажняющим и питательным свойствам. Они помогают улучшить текстуру кожи, сделать ее более упругой и уменьшить признаки старения.

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