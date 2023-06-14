Любка двулистная зацвела на две недели раньше срока

0:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Любка двулистная зацвела на две недели раньше обычного срока. Об этом сообщает kursdela. biz.

Фото: www.thespruce. com/thmb/wIZ2LEIHV0ZaeEgZ4ExUFg4Icjk=/1500x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/Border-585460d45f9b586e02fd7bc9.jpg

Растение известно также под такими названиями как орхидея-бабочка, ночная фиалка, кукушкины слёзы, полевой жасмин и "ножницы гадюки".

Северная орхидея занесена в Красную книгу, так как не отличается яркостью цвета и теряется на фоне травы.

Любка двулистная включена в список особо охраняемых видов в связи с тем, что привлекает ночных бражников своей ароматной эссенцией. Растение также интересно своим цветком в форме бабочки.