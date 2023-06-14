Любка двулистная зацвела на две недели раньше обычного срока. Об этом сообщает kursdela. biz.
Растение известно также под такими названиями как орхидея-бабочка, ночная фиалка, кукушкины слёзы, полевой жасмин и "ножницы гадюки".
Северная орхидея занесена в Красную книгу, так как не отличается яркостью цвета и теряется на фоне травы.
Любка двулистная включена в список особо охраняемых видов в связи с тем, что привлекает ночных бражников своей ароматной эссенцией. Растение также интересно своим цветком в форме бабочки.
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