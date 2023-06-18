Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Новая технология Apple: iPhone сможет воспроизводить речь пользователя
В Одессе запретили купаться из-за загрязнения воды в Чёрном море
Plants: учёные из Греции нашли продукт, защищающий клетки мозга от гибели
В США назвали оружие ВС РФ, успешно уничтожающее танки НАТО уже 20 лет
Le Monde: французские инструкторы НАТО честно рассказали, что думают о солдатах ВСУ
"Турпром": туристка съездила в Крым и подробно рассказала о ценах и ситуации
Сельдерей: Овощ с отрицательным значением калорий
Врач из РФ Тутищева рассказала, сколько спиртного можно выпивать без риска набрать лишний вес
"Турпром": туриста из России шокировали "оторванные от реальности" цены в Стамбуле

Правильное выращивание шалфея

Садоводство

Шалфей — это растение семейства губоцветных. Его листья содержат эфирные масла, которые придают им сильный аромат и вкус. Шалфей имеет множество разновидностей, и каждая из них может иметь свои уникальные особенности и свойства.

Правильное выращивание шалфея
Фото: www.thespruce. com/thmb/Hwbew21_T4pWjXxJo6iDo_AAgjU=/3450x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/growing-sage-1402599-12-275432c21c2b46a0b3d639dda404011e.jpg

История выращивания шалфея

Шалфей был известен еще в древние времена и широко использовался в различных культурах. Его ценные свойства были оценены египтянами, греками и римлянами. В средние века шалфей был популярным лекарственным растением в Европе, и его использование продолжается и по сей день.

Выбор сорта шалфея

Перед тем как приступить к выращиванию шалфея, важно выбрать подходящий сорт. Разные сорта шалфея могут иметь различные размеры растений, цветы и аромат. Некоторые сорта подходят лучше для кулинарного использования, в то время как другие имеют более выраженные лечебные свойства.

Подготовка почвы для выращивания шалфея

Хорошая подготовка почвы — ключевой аспект успешного выращивания шалфея. Почва должна быть хорошо дренированной и плодородной. Рекомендуется провести анализ почвы, чтобы определить ее состав и необходимость добавления дополнительных питательных веществ.

Посадка шалфея

Посадка шалфея можно осуществлять как с использованием семян, так и через размножение существующих растений. Выбор метода зависит от предпочтений садовода и доступности материала для размножения. Важно учесть климатические условия и рекомендации для конкретного сорта шалфея.

Уход за шалфеем

Шалфей относительно неприхотлив в уходе, но все же требует определенного внимания для обеспечения его здоровья и процветания.

Полив

Шалфей предпочитает среднеувлажненную почву. Регулярный полив необходим в период сухости или жары, особенно при выращивании шалфея в контейнерах или горшках.

Обрезка

Обрезка шалфея помогает поддерживать его форму, удалять отцветшие цветы и стимулировать рост новых побегов. Обрезка также способствует укреплению растения и предотвращению распространения болезней.

Удаление сорняков

Регулярная очистка от сорняков вокруг шалфея позволяет избежать конкуренции за питательные вещества и воду. Это также помогает предотвратить распространение сорняков и защитить растение от возможных вредителей.

Защита от вредителей и болезней

Шалфей обычно устойчив к вредителям и болезням, но иногда может стать целью атаки. Наблюдайте за признаками наличия вредителей или заболеваний и принимайте соответствующие меры по борьбе с ними, если необходимо.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Шалфей: выращивание и уход, лекарственные свойства
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Души людей нашли в космосе — учёные из США

Учёные из США провели обширное исследование, которое привело их к убеждению в существовании душ в космическом пространстве.

Инженерная школа США нашла в космосе скопление человеческих душ
Андрей Макаревич* разочарован концертом с участием Аллы Пугачёвой в Израиле
Макаревича* ужаснул концерт с участием Пугачёвой в Израиле
Будут на коленях просить: будущее России и СВО предсказала байкальская отшельница
Возможный дефицит хлеба после разрушения Каховской ГЭС напугал Запад
В Латвии горит техника НАТО. Работа партизан? Любовь Степушова Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк
Стало известно, действительно ли русских не ждут в Грузии
Три самых эффективных продукта для здоровья и гибкости сосудов
Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря одному преимуществу
Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря одному преимуществу
Последние материалы
Якутия: Самое красивое и холодное место на планете
Plants: учёные из Греции нашли продукт, защищающий клетки мозга от гибели
В США назвали оружие ВС РФ, успешно уничтожающее танки НАТО уже 20 лет
Le Monde: французские инструкторы НАТО честно рассказали, что думают о солдатах ВСУ
"Турпром": туристка съездила в Крым и подробно рассказала о ценах и ситуации
Сельдерей: Овощ с отрицательным значением калорий
Врач из РФ Тутищева рассказала, сколько спиртного можно выпивать без риска набрать лишний вес
Бюджетный вариант летнего отдыха на Байкале
"Турпром": туриста из России шокировали "оторванные от реальности" цены в Стамбуле
Ford Mustang Dark Horse 2024 имеет множество аэродинамических преимуществ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников