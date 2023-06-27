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Как с успехом самостоятельно вырастить апельсин без косточки

1:54
Садоводство

Апельсин является одним из самых популярных фруктов, известных человечеству. Он обладают ярким ароматом, сочным мякотью и освежающим вкусом. Однако, большинство апельсинов, которые мы видим в магазинах, обычно содержат косточки. Но можно ли вырастить апельсин без косточек в саду?

Как с успехом самостоятельно вырастить апельсин без косточки
Фото: pixabay.com

Понимание процесса выращивания апельсинов

Почему апельсины обычно имеют косточки?

Косточки в апельсинах — это семена, которые представляют собой их репродуктивные органы. В природе апельсины размножаются через семена, которые содержатся в плодах. При коммерческом выращивании апельсинов обычно используются семенные сорта, так как они более устойчивы к болезням и вредителям. Однако такие сорта имеют косточки, поскольку они предназначены для размножения.

Что влияет на наличие косточек в апельсинах?

Наличие косточек в апельсинах зависит от генетического состава сорта. Некоторые сорта апельсинов содержат много косточек, в то время как другие сорта могут быть бескосточными или содержать очень мало косточек. Помимо генетических факторов, окружающая среда и условия выращивания также могут повлиять на количество косточек в апельсинах.

Преимущества выращивания апельсинов без косточек

Выращивание апельсинов без косточек имеет несколько преимуществ. Во-первых, удовольствие от употребления апельсинов без косточек гораздо больше, так как нет необходимости заботиться о косточках при еде. Это делает их более удобными для потребления и подходящими для использования в различных блюдах и напитках.

Во-вторых, апельсины без косточек проще обрабатывать и перерабатывать, что может быть важным для производителей соков и других апельсиновых продуктов.

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Как вырастить апельсиновое дерево из косточки?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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