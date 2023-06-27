Все главные факты о цветке дельфиниум

2:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Растение дельфиниум, или ларкспур, принадлежит к семейству маковых. Это многолетнее растение, которое имеет густые соцветия с красивыми цветками различных оттенков. Дельфиниумы могут быть синими, розовыми, фиолетовыми, белыми и даже двухцветными. Они обладают привлекательным внешним видом и часто используются в декоративных целях.

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Разнообразие видов дельфиниума

Растение дельфиниум включает в себя множество видов, каждый из которых обладает своими уникальными особенностями и красотой. Встречаются среди них следующие.

1. Дельфиниум высокий (Delphinium elatum)

Дельфиниум высокий является наиболее распространённым видом. Он имеет большие цветки и высокую стебельную часть, достигающую высоты до 2 метров. Цветки этого вида обычно имеют насыщенные цвета и могут быть разных оттенков.

2. Дельфиниум низкий (Delphinium grandiflorum)

Дельфиниум низкий, или мальва, имеет низкорослый кустарниковый вид. Он образует компактные соцветия с маленькими цветками. Этот вид часто используется для оформления границ и клумб в саду.

3. Дельфиниум пирамидальный (Delphinium grandiflorum)

Дельфиниум пирамидальный отличается своей пирамидальной формой соцветий. Цветки этого вида имеют яркие цвета и создают великолепный вид в саду или на клумбе.

Особенности и характеристики дельфиниума

Дельфиниумы являются элегантными растениями, которые могут стать украшением любого сада. Вот некоторые особенности и характеристики дельфиниума.

— Многолетие

Дельфиниумы относятся к многолетним растениям, что означает, что они могут радовать своим цветением несколько лет подряд.

— Разнообразие окрасок

Цветки дельфиниума могут быть различных оттенков: от ярко-синих и фиолетовых до нежно-розовых и белых. Это позволяет создать разнообразные композиции в саду.

— Пышные соцветия

Дельфиниумы формируют пышные соцветия, состоящие из множества мелких цветков. Это создает впечатляющий эффект и привлекает внимание насекомых, таких как пчелы и бабочки.

— Требовательность к почве

Дельфиниумы предпочитают рыхлую и плодородную почву. Они лучше всего растут на солнечных местах с хорошей дренажной системой.

— Токсичность

Важно отметить, что все части растения дельфиниум являются ядовитыми и могут вызывать отравление, если попадут в организм человека или животного. Поэтому необходимо быть осторожным при обращении с ним.

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