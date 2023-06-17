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Зверобой: Растение используемое с древних времен

Садоводство

Зверобой (лат. Hypericum) — это род цветущих растений, включающий около 500 видов. Он широко распространен по всему миру и представляет собой многолетние травы или полукустарники. Зверобои отличаются яркими желтыми или оранжевыми цветками и маслянистыми железками на листьях и цветках.

Зверобой: Растение используемое с древних времен
Фото: upload.wikimedia. org/wikipedia/commons/4/47/Saint_John%27s_wort_flowers.jpg

История и распространение зверобоя

Зверобой известен с древних времен. Его использовали в медицине и ритуальных целях. В настоящее время ятрышник встречается по всему миру, но больше всего его видов обитает в умеренном поясе и тропических районах. Разные виды ятрышника можно встретить на лугах, полях, лесных опушках и садах.

Описание зверобоя

Зверобой имеет прямые стебли и листья, покрытые железками, которые могут выделять маслянистую жидкость. Цветки ятрышника обычно ярко-желтые или оранжевые, могут быть одиночные или собраны в соцветия. Они имеют пять лепестков и множество тычинок. Некоторые виды ятрышника также обладают ароматом.

Виды и сорта зверобоя

В мире существует множество видов зверобоя. Некоторые из них включают Hypericum perforatum, Hypericum calycinum, Hypericum androsaemum и Hypericum olympicum. Каждый вид имеет свои особенности и используется в разных сферах.

Кроме того, существует множество сортов зверобоя, различающихся по высоте растения, форме цветков и окраске листьев. Некоторые из популярных сортов включают "Hidcote", "Brigadoon" и "Rose of Sharon".

Уход за Зверобоем

Зверобой — растение, которое не требует особенного ухода. Оно предпочитает солнечные или полутенистые места и влажные почвы с хорошим дренажем. Зверобой нуждается в регулярном поливе в периоды засухи и удобрении весной. Также рекомендуется удаление сухих или поврежденных побегов для поддержания здорового вида растения.

Семена и размножение зверобоя

Ятрышник можно размножать как семенами, так и черенками. Семена обычно собирают в конце лета или начале осени и севут в землю весной. Черенки можно взять с здорового растения и укоренить во влажной почве. После размножения ятрышник начинает активно расти и цвести.

Преимущества выращивания зверобоя

Выращивание зверобоя имеет множество преимуществ. Во-первых, это красивое растение, которое украсит ваш сад или участок. Во-вторых, ятрышник привлекает пчел и других полезных насекомых, что способствует опылению других растений. Кроме того, зверобой обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, что делает его полезным в медицине и косметологии.

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Зверобой. История. Целебные свойства. Заготовка.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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