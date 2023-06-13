Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач-диетолог Анжелика Дюваль сообщила, что следует есть на завтрак
Экс-разведчик ВС США Риттер объяснил, на чём держится Россия
Уничтоженная колонна натовской бронетехники на Времевском выступе попала на видео
В Омске обвиняемого в шпионаже сотрудника оборонного предприятия арестовали на два месяца
Украинец написал заявление в полицию после русских песен на концерте Макса Барских в Кременчуге
В Совфеде прокомментировали призывы Запада убивать россиян
ЕС готовит реформу миграционного законодательства: беженцев распределят по Европе
Писательница Арбатова рассказала, почему певица РФ Алла Пугачёва никогда не станет иноагентом
Макрон "сразил" президента ЮАР просьбой пустить его на саммит БРИКС

Осы мешают винограду: что делать?

3:24
Садоводство

Виноградные лозы являются ценным ресурсом для садоводов и виноделов. Они требуют специального ухода и внимания для достижения хорошего урожая. Осы могут стать серьезной проблемой для виноградных лоз, поэтому важно знать, как защитить их от этих вредителей.

Осы мешают винограду: что делать?
Фото: pixnio. com/free-images/fauna-animals/insects-and-bugs/hornets-wasps-pictures/wasp-on-grape-fruit.jpg

1. Понимание ос и их влияние на виноградные лозы

Осы — это насекомые, которые обитают в различных регионах и питаются фруктовым соком. Они имеют тонкое тело и длинные усики, которые помогают им находить пищу. Осы также известны своей агрессивностью, особенно когда они чувствуют угрозу для своего гнезда или потомства.

Вред, причиняемый осами виноградным лозам

Осы могут причинить немалый вред виноградным лозам. Они могут питаться соком листьев и плодов, вызывая повреждения и даже гниение виноградных кистей. Это может привести к ухудшению качества урожая и уменьшению его объема. Кроме того, оси могут быть переносчиками различных заболеваний, которые могут поразить виноградные лозы.

2. Предотвращение заражения осами

— Выбор сортов винограда, устойчивых к осам

При выборе сортов винограда для посадки важно учитывать их устойчивость к осам. Некоторые сорта винограда имеют природную устойчивость к вредителям и могут быть менее привлекательными для ос. Посоветуйтесь с местными садоводами или консультантами, чтобы выбрать подходящие сорта.

— Подготовка почвы и размещение лоз

Хорошая подготовка почвы и правильное размещение лоз могут помочь в предотвращении атак ос. Убедитесь, что почва хорошо дренирована и имеет достаточное количество питательных веществ. Размещайте лозы на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию и предотвратить скопление вредителей.

— Защитные средства от ос

Использование защитных средств, таких как сетки или специальные капюшоны, может быть эффективным способом защиты виноградных лоз от ос. Эти средства могут предотвратить проникновение ос внутрь кистей и уменьшить возможность повреждения плодов.

3. Естественные методы борьбы с осами

— Привлечение полезных насекомых

Некоторые полезные насекомые, такие как перепелки и осиные мухи, являются естественными врагами ос. Создание благоприятной среды для этих насекомых может помочь контролировать популяцию ос и защитить виноградные лозы.

— Использование ловушек для ос

Установка ловушек для ос может быть полезным методом борьбы с ними. Ловушки привлекают ос и задерживают их, предотвращая их проникновение в виноградные лозы. Существует несколько типов ловушек, включая пластиковые бутылки с привлекательной для ос жидкостью или приманкой.

— Правильный полив и уход за виноградными лозами

Регулярный полив и правильный уход за виноградными лозами могут укрепить их иммунную систему и сделать их менее уязвимыми к атакам ос. Обеспечьте достаточный полив, но избегайте переувлажнения почвы. Также регулярно проводите обрезку и удаление больных или поврежденных частей лоз.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА ВИНОГРАДА ОТ ОС!
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Русские в шоке: турки начали хамить в отелях

Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.

"Царьград": турки начали избирательно хамить в отелях туристам из России
Онколог Ахмед эль-Модир перечислил семь самых опасных видов рака
Онколог назвал семь самых опасных видов рака
Пожилым нельзя: от каких супов стоит отказаться людям в возрасте
Названы симптомы приближающихся рака и инсульта
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
"Другая Турция": россияне разочарованы курортами черноморского побережья
Про что молчит на новом видеоролике Буданов?
Врач-онколог назвал самый смертельный вид рака
Врач-онколог назвал самый смертельный вид рака
Последние материалы
ЕС готовит реформу миграционного законодательства: беженцев распределят по Европе
Писательница Арбатова рассказала, почему певица РФ Алла Пугачёва никогда не станет иноагентом
Макрон "сразил" президента ЮАР просьбой пустить его на саммит БРИКС
Иван Охлобыстин заявил, что критикующие СВО российские артисты — предатели, которые не меняются
Mash: у народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной диагностировали сердечную недостаточность
Жительницу Екатеринбурга, угрожавшую сжечь квартиру с детьми, отравили в психбольницу
В ходе СВО погиб многократный чемпион мира по пауэрлифтингу
Тайны "Титаника" поможет раскрыть 3D-модель
Британский генерал Ширрефф констатировал неготовность НАТО к конфликту с Россией
Эксперт назвал самые опасные районы Стамбула, в которые россиянам лучше не заходить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников