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Болезни персиковых деревьев в саду

2:47
Садоводство

Болезни персиковых деревьев являются одной из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются садоводы и любители садового хозяйства. Когда персиковые деревья поражены болезнями, они становятся менее продуктивными и могут погибнуть. Поэтому важно понимать основные болезни персиковых деревьев, их причины, симптомы и способы профилактики и контроля.

Болезни персиковых деревьев в саду
Фото: www.hortmag. com/.image/ar_1:1%2Cc_fill%2Ccs_srgb%2Cfl_progressive%2Cq_auto:good%2Cw_1200/MTY4OTExNDQ5MjAzNzQ2NzMy/ripe-peaches-hang-from-tree-ready-for-harvest.jpg

Основные болезни персиковых деревьев

Персиковая шаль

Персиковая шаль является одной из наиболее распространенных болезней персиковых деревьев. Она вызывается грибком, который поражает листья и плоды. Симптомы персиковой шали включают желтение и пожелтение листьев, образование пятен и гнили на плодах. Для профилактики и контроля этой болезни необходимо обрабатывать деревья фунгицидами и удалять пораженные части растения.

Коричневая гниль

Коричневая гниль является серьезной болезнью, которая поражает плоды персиковых деревьев. Ее вызывает грибок, который проникает в плоды через мелкие раны или повреждения. Симптомы коричневой гнили включают появление коричневых пятен на плодах, образование гнили и их расслоение. Для предотвращения этой болезни необходимо соблюдать правильные методы ухода за деревьями, особенно во время сбора плодов.

Мокрая бактериальная гниль

Мокрая бактериальная гниль также является серьезной проблемой для персиковых деревьев. Она вызывается бактериями, которые проникают в дерево через раны или повреждения. Симптомы включают выделение смолы из ствола дерева, увядание и смерть веток, а также появление черных пятен на плодах. Для контроля этой болезни необходимо применять антисептики и удалить пораженные части дерева.

Милдью персика

Милдью персика вызывается грибком и поражает листья и плоды персиковых деревьев. Симптомы милдью включают появление белых пятен и пушистых налетов на листьях, а также деформацию плодов. Для профилактики и контроля этой болезни рекомендуется обрабатывать деревья фунгицидами и улучшать циркуляцию воздуха вокруг них.

Фитофтороз персика

Фитофтороз персика вызывается грибком и является опасной болезнью для персиковых деревьев. Она поражает корни и стволы, вызывая увядание и гибель растений. Симптомы фитофтороза включают желтение и увядание листьев, гниение корней и ствола. Для профилактики этой болезни важно соблюдать правильные методы полива и удобрения, а также обрабатывать деревья фунгицидами.

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Болезни и вредители персика
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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