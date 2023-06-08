Растения рядом с деревьями в саду: как их сажать правильно

2:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Уход за растениями рядом с деревьями

Успешный рост растений рядом с деревьями требует правильного ухода. Вот некоторые аспекты, на которые следует обратить внимание:

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Полив

Растения, растущие рядом с деревьями, могут испытывать конкуренцию за влагу с деревьями. Поэтому важно обеспечить достаточный полив растений, особенно в периоды засухи. Регулярный полив позволит растениям поддерживать свою жизнеспособность и красоту.

Удобрение

Растения рядом с деревьями могут нуждаться в дополнительном питании, так как деревья потребляют множество питательных веществ из почвы. Регулярное удобрение поможет поддерживать здоровый рост и развитие растений.

Мульчирование

Мульчирование является еще одним важным аспектом ухода за растениями рядом с деревьями. Мульча помогает сохранять влагу, снижает соревнование с сорняками и поддерживает плодородие почвы. Рекомендуется наносить мульчу вокруг растений, оставляя небольшое расстояние от их стволов.

Примерные схемы посадки растений с деревьями

Ниже представлены примерные схемы посадки растений рядом с деревьями в зависимости от размеров деревьев.

Схема посадки для больших деревьев

Вокруг ствола дерева разместите низкорослые растения, такие как лаванда или розмарин.

На некотором расстоянии от ствола разместите среднерослые растения, например, георгины или майоран.

На периферии садового участка посадите высокорослые растения, чтобы создать вертикальный акцент.

Схема посадки для мелких деревьев

Вокруг ствола дерева посадите компактные цветы, такие как фиалки или горицветы.

Разместите многолетники среднего размера вокруг мелкого дерева, чтобы создать слоистый эффект.

По периметру участка добавьте крупные растения, например, астильбу или сирень, чтобы создать визуальную границу.

Ограничения и особенности

При совместном произрастании растений с деревьями следует учитывать некоторые ограничения и особенности. Деревья могут создавать плотную тень, что может быть проблемой для некоторых растений, предпочитающих солнечное освещение. Также стоит быть осторожными с выбором растений, которые имеют агрессивную растущую систему или конкурируют с корнями деревьев за ресурсы.

Вывод

Сочетание растений с деревьями может придать вашему саду и приусадебному участку особый шарм и красоту. Правильный выбор растений, учет факторов роста и правильный уход помогут создать гармоничный и привлекательный ландшафтный дизайн. Смело экспериментируйте с различными комбинациями растений и деревьев, чтобы создать уникальное пространство, которое будет радовать вас и ваших гостей.

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