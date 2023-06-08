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Растения рядом с деревьями в саду: как их сажать правильно

2:55
Садоводство

Уход за растениями рядом с деревьями

Успешный рост растений рядом с деревьями требует правильного ухода. Вот некоторые аспекты, на которые следует обратить внимание:

Растения рядом с деревьями в саду: как их сажать правильно
Фото: www.thespruce. com/thmb/wIZ2LEIHV0ZaeEgZ4ExUFg4Icjk=/1500x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/Border-585460d45f9b586e02fd7bc9.jpg

Полив

Растения, растущие рядом с деревьями, могут испытывать конкуренцию за влагу с деревьями. Поэтому важно обеспечить достаточный полив растений, особенно в периоды засухи. Регулярный полив позволит растениям поддерживать свою жизнеспособность и красоту.

Удобрение

Растения рядом с деревьями могут нуждаться в дополнительном питании, так как деревья потребляют множество питательных веществ из почвы. Регулярное удобрение поможет поддерживать здоровый рост и развитие растений.

Мульчирование

Мульчирование является еще одним важным аспектом ухода за растениями рядом с деревьями. Мульча помогает сохранять влагу, снижает соревнование с сорняками и поддерживает плодородие почвы. Рекомендуется наносить мульчу вокруг растений, оставляя небольшое расстояние от их стволов.

Примерные схемы посадки растений с деревьями

Ниже представлены примерные схемы посадки растений рядом с деревьями в зависимости от размеров деревьев.

Схема посадки для больших деревьев

  • Вокруг ствола дерева разместите низкорослые растения, такие как лаванда или розмарин.
  • На некотором расстоянии от ствола разместите среднерослые растения, например, георгины или майоран.
  • На периферии садового участка посадите высокорослые растения, чтобы создать вертикальный акцент.

Схема посадки для мелких деревьев

  • Вокруг ствола дерева посадите компактные цветы, такие как фиалки или горицветы.
  • Разместите многолетники среднего размера вокруг мелкого дерева, чтобы создать слоистый эффект.
  • По периметру участка добавьте крупные растения, например, астильбу или сирень, чтобы создать визуальную границу.

Ограничения и особенности

При совместном произрастании растений с деревьями следует учитывать некоторые ограничения и особенности. Деревья могут создавать плотную тень, что может быть проблемой для некоторых растений, предпочитающих солнечное освещение. Также стоит быть осторожными с выбором растений, которые имеют агрессивную растущую систему или конкурируют с корнями деревьев за ресурсы.

Вывод

Сочетание растений с деревьями может придать вашему саду и приусадебному участку особый шарм и красоту. Правильный выбор растений, учет факторов роста и правильный уход помогут создать гармоничный и привлекательный ландшафтный дизайн. Смело экспериментируйте с различными комбинациями растений и деревьев, чтобы создать уникальное пространство, которое будет радовать вас и ваших гостей.

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Что посадить в тени
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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