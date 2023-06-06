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Компот из садовых ягод: секреты и хитрости

1:35
Садоводство

Компот, сваренный из свежих или замороженных фруктов и ягод, является не только освежающим и вкусным, но и полезным для организма напитком. Компоты являются источником витаминов, антиоксидантов и других полезных веществ, которые способствуют укреплению иммунитета и общему здоровью.

Компот из садовых ягод: секреты и хитрости
Фото: pixabay.com

Выбор лучших ягод для компота

  • Сливы: отлично сочетаются с сахарным сиропом и придают компоту приятный фруктовый вкус.
  • Малина: придаёт компоту яркий аромат и лёгкую кислинку.
  • Крыжовник: обладает нежным вкусом и содержит большое количество витамина C.
  • Черника: придаёт компоту насыщенный цвет и сладковатый вкус.
  • Клубника: придаёт компоту свежесть и аромат лета.

Советы по приготовлению компота с ягодами

  • Тщательно промойте ягоды и удалите повреждённые или перезрелые экземпляры.
  • Для приготовления сладкого компота рекомендуется использовать соотношение сахара и воды примерно 1:4 или по вкусу.
  • Доведите компот до кипения, затем снизьте огонь и дайте ему прокипеть около 5-7 минут. Затем перелейте горячий компот в стерильные банки и закатайте их.

Как сохранить свежесть ягод в компоте?

Чтобы ягоды в компоте сохраняли свежесть и не теряли своих полезных свойств, рекомендуется закатывать компот в стерильные банки и хранить их в прохладном и тёмном месте. Перед употреблением компот рекомендуется охладить в холодильнике.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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