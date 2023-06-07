Избавление от кротов — это вызов для дачника, но с использованием правильных методов и рекомендаций вы сможете достичь успеха. Существует несколько экологически безопасных способов изгнания кротов с вашей дачи.
Некоторые запахи могут быть неприятными для кротов и отпугивать их. Например, запахи мятного масла, репеллентов на основе чеснока или перца могут отталкивать кротов. Распыление этих средств вокруг дачи может помочь в изгнании кротов.
Некоторые физические методы могут быть эффективными для изгнания кротов. Например, использование вибрации, вызываемой специальными устройствами.
Установка заграждений и барьеров может помочь предотвратить доступ кротов к вашему саду и огороду. Например, металлическая сетка или преграды из сетчатого материала могут быть эффективными вариантами.
Некоторые устройства издают звуковые волны или вибрации, которые могут быть неприятными для кротов. Помещение таких устройств в зоне, где часто появляются кроты, может помочь в изгнании их.
Установка защитных сеток под землёй может предотвратить доступ кротов к корням растений. Это особенно важно для растений с поверхностными корнями.
Некоторые растения, такие как нарциссы и фенхель, известны своими отпугивающими свойствами в отношении кротов.
Регулярное обследование вашего сада и огорода поможет своевременно выявить наличие кротов. Если вы заметили признаки их присутствия, немедленно приступайте к применению соответствующих методов изгнания.
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