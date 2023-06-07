Способы избавиться от крота на даче, не причиняя ему вред

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Избавление от кротов — это вызов для дачника, но с использованием правильных методов и рекомендаций вы сможете достичь успеха. Существует несколько экологически безопасных способов изгнания кротов с вашей дачи.

Фото: upload.wikimedia. org/wikipedia/commons/4/44/Kret_mole.jpg

Безопасные методы изгнания кротов

Методы, основанные на запахах

Некоторые запахи могут быть неприятными для кротов и отпугивать их. Например, запахи мятного масла, репеллентов на основе чеснока или перца могут отталкивать кротов. Распыление этих средств вокруг дачи может помочь в изгнании кротов.

Физические методы изгнания

Некоторые физические методы могут быть эффективными для изгнания кротов. Например, использование вибрации, вызываемой специальными устройствами.

Установка заграждений и барьеров

Установка заграждений и барьеров может помочь предотвратить доступ кротов к вашему саду и огороду. Например, металлическая сетка или преграды из сетчатого материала могут быть эффективными вариантами.

Использование звука и вибрации

Некоторые устройства издают звуковые волны или вибрации, которые могут быть неприятными для кротов. Помещение таких устройств в зоне, где часто появляются кроты, может помочь в изгнании их.

Как защитить сад и огород от кротов

Использование защитных сеток

Установка защитных сеток под землёй может предотвратить доступ кротов к корням растений. Это особенно важно для растений с поверхностными корнями.

Посадка растений, отпугивающих кротов

Некоторые растения, такие как нарциссы и фенхель, известны своими отпугивающими свойствами в отношении кротов.

Регулярное обследование и обработка

Регулярное обследование вашего сада и огорода поможет своевременно выявить наличие кротов. Если вы заметили признаки их присутствия, немедленно приступайте к применению соответствующих методов изгнания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.