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Кроты на участке: маленькие вредители

1:53
Садоводство

Когда вы проводите время на даче, последнее, чего вы хотите видеть, это небольшие кучи земли, которые оставили за собой кроты. Кроты могут нанести значительный ущерб вашему саду, поэтому важно знать, как избавиться от них. 

Кроты на участке: маленькие вредители
Фото: ok.ru

Кроты — это небольшие млекопитающие, которые привыкли к жизни под землей. Их появление на даче может быть вызвано несколькими факторами, такими как наличие плодородной почвы и присутствие достаточного количества насекомых, которые являются основным их пищевым источником.

Как определить наличие кротов

Прежде чем приступать к изгнанию кротов, важно убедиться, что они действительно присутствуют на вашей даче.

  • Кучи земли

Кроты оставляют характерные кучи земли, которые часто можно найти на поверхности земли. Эти кучи имеют конусообразную форму и могут быть довольно небольшими или достаточно крупными.

  • Подземные ходы

Кроты строят сложные системы подземных ходов. Если вы заметили небольшие отверстия или провалы, это может быть признаком наличия кротов.

Какие проблемы могут вызвать кроты

Ущерб для растений

Кроты могут повредить корневую систему растений, что может привести к ухудшению их роста и развития. Они также могут поедать семена и плоды растений, что может снизить урожайность.

Разрушение ландшафта

Системы подземных ходов, построенные кротами, могут привести к разрушению ландшафта на даче. Это может привести к образованию провалов и неровностей на поверхности земли.

Угроза для животных

Кроты также могут стать угрозой для ваших домашних животных. Они могут повредить клетки или загоны, а также попытаться забраться в сарай или другие постройки, где содержатся животные.

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Крот: Подземный хозяин садов и огородов | Интересные факты крота
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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