Как сажать укроп семенами в открытый грунт

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Посадка укропа — это процесс, который может быть лёгким и приятным, особенно если у вас есть определённые знания и навыки.

Фото: https://mrfilin.com/

Выбор подходящего места

Перед посадкой укропа необходимо выбрать подходящее место в саду. Укропу требуется яркое солнце и хорошая циркуляция воздуха. Выберите место, где растение будет получать солнечный свет в течение большей части дня.

Подготовка грунта

Хорошая подготовка грунта играет важную роль в успешной посадке укропа. Раскопайте землю на глубину около 15-20 сантиметров и удалите камни и другие преграды. Добавьте компост или перегной для улучшения плодородия почвы.

Выбор и подготовка семян

При выборе семян укропа предпочтение следует отдавать качественным семенам от надёжных поставщиков. Убедитесь, что семена свежие и не просрочены. Перед посадкой семена можно замочить водой на несколько часов, чтобы ускорить процесс прорастания.

Посадка семян

После подготовки грунта и семян можно приступить к посадке. Сделайте небольшие бороздки глубиной около 1-2 сантиметров и разместите семена на расстоянии около 15-20 сантиметров друг от друга. Затем накройте семена тонким слоем земли и немного придавите её, чтобы обеспечить хороший контакт с семенами.

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