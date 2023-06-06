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Как сажать укроп семенами в открытый грунт

1:30
Садоводство

Посадка укропа — это процесс, который может быть лёгким и приятным, особенно если у вас есть определённые знания и навыки. 

Как сажать укроп семенами в открытый грунт
Фото: https://mrfilin.com/
  • Выбор подходящего места

Перед посадкой укропа необходимо выбрать подходящее место в саду. Укропу требуется яркое солнце и хорошая циркуляция воздуха. Выберите место, где растение будет получать солнечный свет в течение большей части дня.

  • Подготовка грунта

Хорошая подготовка грунта играет важную роль в успешной посадке укропа. Раскопайте землю на глубину около 15-20 сантиметров и удалите камни и другие преграды. Добавьте компост или перегной для улучшения плодородия почвы.

  • Выбор и подготовка семян

При выборе семян укропа предпочтение следует отдавать качественным семенам от надёжных поставщиков. Убедитесь, что семена свежие и не просрочены. Перед посадкой семена можно замочить водой на несколько часов, чтобы ускорить процесс прорастания.

  • Посадка семян

После подготовки грунта и семян можно приступить к посадке. Сделайте небольшие бороздки глубиной около 1-2 сантиметров и разместите семена на расстоянии около 15-20 сантиметров друг от друга. Затем накройте семена тонким слоем земли и немного придавите её, чтобы обеспечить хороший контакт с семенами.

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Как сажать укроп семенами
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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