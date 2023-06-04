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Дрожжи или удобрения: что выбрать для растений в саду

2:09
Садоводство

Для достижения оптимальных результатов в садоводстве важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами. Для этого можно использовать различные средства, такие как дрожжи и удобрения. 

Дрожжи или удобрения: что выбрать для растений в саду
Фото: Фото: houzetop.ru

Различия между дрожжами и удобрениями

Дрожжи — это микроорганизмы, которые способны разлагать органические вещества и превращать их в питательные вещества для растений. Удобрения, с другой стороны, являются источником питательных веществ, которые сразу доступны растениям.

Преимущества использования дрожжей

  • Улучшение качества почвы: Дрожжи способствуют улучшению структуры почвы и повышению её водопроницаемости. Это способствует лучшему проникновению влаги и питательных веществ к корням растений.
  • Стимуляция роста растений: Дрожжи содержат фитогормоны, которые стимулируют рост и развитие растений. Они способствуют увеличению количества корней, укреплению стеблей и повышению устойчивости растений к стрессовым условиям.
  • Улучшение плодородия почвы: Дрожжи способствуют повышению содержания органического вещества в почве, что в свою очередь улучшает её плодородие. Это способствует более интенсивному росту и развитию растений.

Преимущества использования удобрений

  • Предоставление питательных веществ растениям: Удобрения содержат определённые соединения, такие как азот, фосфор и калий, которые являются важными питательными веществами для растений. Их применение способствует обеспечению растений необходимыми элементами питания.
  • Ускорение роста и развития растений: Удобрения способствуют активному росту растений, ускоряют развитие и способствуют образованию крепких и здоровых растений.
  • Восстановление плодородия почвы: Удобрения могут восполнить необходимые питательные вещества в почве, которые могут быть истощены из-за экстенсивного использования земли. Это помогает поддерживать плодородие почвы на оптимальном уровне.

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Как подкормить растения дрожжами, приготовление удобрения для перцев, огурцов и томатов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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