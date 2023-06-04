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Что нужно для выращивания петрушки?

1:27
Садоводство

Уход за петрушкой не требует особых усилий, но может принести вам богатый урожай свежей и ароматной зелени. Выращивание петрушки дома или в саду позволит вам всегда иметь под рукой полезный и вкусный продукт для использования в кулинарии.

Что нужно для выращивания петрушки?
Фото: https://www.expertbulletin.com/

Уход за петрушкой

Для успешного выращивания петрушки необходимо уделять ей достаточно внимания. Регулярно пропалывайте грядки от сорняков и рыхлите почву вокруг растений. Также следите за влажностью почвы и своевременно удаляйте повреждённые листья.

Борьба с вредителями и болезнями

Петрушка может подвергаться нападению различных вредителей, таких как тля, муравьи. Чтобы предотвратить повреждения растений, следует принимать меры борьбы с вредителями и соблюдать правила санитарной обработки.

Сбор и использование урожая

Первые листья петрушки можно срезать уже через несколько недель после посева. Рекомендуется срезать только внешние листья, оставляя внутренние для дальнейшего роста. Собранную петрушку можно использовать непосредственно в приготовлении блюд или сушить для последующего использования.

Петрушка широко используется в кулинарии по всему миру. Она используется в супах, салатах, соусах, маринадах и многих других блюдах. Она придаёт яркий вкус и аромат различным гастрономическим творениям.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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