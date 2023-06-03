Полезная петрушка: как правильно выращивать

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Петрушка является одним из наиболее популярных и полезных травяных растений, которые можно выращивать дома или в саду. Петрушка известна своим ярким вкусом и ароматом, она богата витаминами А, С и К, фолиевой кислотой, железом и другими полезными веществами.

Фото: pixabay.com

Петрушка не только придаёт блюдам более насыщенный вкус, но и обладает рядом полезных свойств. Она способствует укреплению иммунной системы, улучшает пищеварение, укрепляет зубы и кости, а также помогает снизить уровень холестерина в крови. Поэтому выращивание петрушки позволит вам всегда иметь под рукой свежий и полезный продукт.

Подготовка почвы для посадки

Перед посадкой петрушки важно подготовить почву. Для этого можно добавить компост или перегной, чтобы обогатить почву органическими веществами.

Выбор семян петрушки

При выборе семян петрушки рекомендуется отдавать предпочтение сортам, которые подходят для выращивания в вашем регионе. Семена петрушки можно приобрести в местных садовых центрах.

Посадка петрушки

Петрушку можно выращивать как из семян, так и из рассады. Если вы решите вырастить её из семян, посев лучше делать непосредственно в грунт весной или осенью. Глубина посева должна быть около 1 см. При использовании рассады рекомендуется пересаживать её на грядки после того, как почва прогреется.

Полив и удобрение

Петрушка нуждается в регулярном поливе, особенно в сухую погоду. Однако следует избегать переувлажнения, чтобы не гнили корни. Удобрения подойдут органические или минеральные.

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