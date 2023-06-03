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Брунера: посадка в открытом грунте

1:47
Садоводство

При создании уютного и привлекательного сада или ландшафта выращивание разнообразных растений становится важной задачей. Одним из таких растений является брунера, прекрасный декоративный кустарник, который обладает красивыми цветами и привлекательной листвой.

Брунера: посадка в открытом грунте
Фото: cdn11.bigcommerce. com/s-sv0chyyd/images/stencil/2048x2048/products/1608/2387/Cecile_Brunner_Final_Shutterstock-2__70326.1647738524.jpg?c=2

Брунера известна своей устойчивостью к низким температурам и способностью расти как в солнечных, так и в полутенистых местах.

Перед тем как приступить к посадке брунеры, важно выбрать подходящее место для этого растения. Брунера предпочитает места с хорошей солнечной освещённостью, но она также может выживать в полутени. Убедитесь, что для роста кустарника достаточно места, а также что оно защищено от сильных ветров.

Подготовка почвы

Почва должна быть плодородной, хорошо дренированной и богатой органическим веществом. Перед посадкой рекомендуется внести компост или перегной в почву и хорошо её перекопать.

Покупка и посадка саженцев брунеры

При покупке саженцев брунеры следует обратить внимание на их состояние. Выбирайте здоровые растения с крепкими стеблями и хорошо развитой корневой системой. Посадка брунеры производится весной или осенью. Расстояние между саженцами должно быть примерно один метр.

Преимущества и недостатки выращивания брунеры

Выращивание брунеры имеет свои преимущества и недостатки. Она является красивым декоративным растением, которое может украсить ваш сад или ландшафт. Однако брунера требует определённого ухода и может быть подвержена вредителям и болезням. Также она может быть непригодной для некоторых климатических условий.

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Брунера - прекрасный многолетник для тени
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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