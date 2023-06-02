Агроном Шубина рассказала, как спасти растения от аномальной жары

0:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина предупредила, что растения нельзя перегревать. Также она рассказала, как уберечь урожай во время аномальной жары.

Фото: yabloki.site

"Теплицы открываем полностью, все двери и окна настежь. На всю неделю", — отметила агроном, слова которого приводит atas.info.

По её мнению, ночью теплицы должны быть открытыми, поскольку температура внутри них может составить +50 градусов.

Вместе с этим собеседница издания призвала выливать на яблони и груши не менее 10 вёдер воды. Необходимо укрыть капусту газетой или лопухом, чтобы защитить овощ от солнечных лучей, подчеркнула Шубина. Также она посоветовала "подкормить" растения куриным помётом.

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