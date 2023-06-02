Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Губернатор Гладков: в результате нового обстрела Шебекинского округа ранены два человека, горит промышленное здание
РВ: псковский десант ВС РФ уничтожил подразделение ВС Украины у Кременной
Пять добавок в кофе, которые сделают его вкуснее
Нутрициолог рассказала про потенциальные риски, связанные с фруктами
Bloomberg: премьер Британии пытается скрыто восстановить отношения с Китаем
МК: Дмитрий Медведев в военной форме сигнализирует о начале контрнаступления ВС Украины
Вечерняя Москва: эксперт рассказал, стоит ли гражданам РФ, отдыхающим в Турции, опасаться туристов из Украины
Военный аналитик Рыбарь рассказал о мощном штурме ВС РФ на Купянском направлении
В Госдуме предложили увеличить штрафы за борщевик до 700 тысяч рублей

Как правильно выбирать и хранить баклажаны

2:07
Садоводство

Баклажаны — это популярное растение, которое часто используется в кулинарии разных культур. Они имеют многообразные формы, размеры и цвета и предлагают множество вариантов приготовления. Однако чтобы получить вкусные и полезные блюда с баклажанами, необходимо правильно заботиться о них от момента выбора до приготовления. 

Как правильно выбирать и хранить баклажаны
Фото: www.marthastewart. com/thmb/1-p15KDP82_USLv-gmeIbeOPMWY=/1500x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/eggplant-glossary-085-d110486-0515_vert-horiz-1222-2000-2c46abcbfade45d8a7a4670d85b6b690.jpg

Баклажаны были известны человечеству уже более 2000 лет назад. Они стали популярными в кулинарии Средиземноморья и постепенно распространились по всему миру.

Существует множество разновидностей баклажанов: от маленьких и круглых до длинных и тонких. Каждый вид имеет свои особенности и предлагает разные возможности для кулинарного использования.

Выбор и подготовка баклажанов

Выбор спелых баклажанов

При выборе баклажанов следует обращать внимание на их внешний вид. Хорошие баклажаны должны быть гладкими, блестящими и без пятен или повреждений. Они должны быть упругими, но не слишком твёрдыми.

Подготовка перед использованием

Перед приготовлением баклажанов их необходимо правильно подготовить. Сначала удалите стебли и нарезайте баклажаны на кусочки или ломтики. Затем посыпьте их солью и оставьте на некоторое время, чтобы удалить горечь. После этого тщательно промойте баклажаны и обсушите.

Правильное хранение баклажанов

Оптимальные условия хранения

Баклажаны лучше всего хранить при температуре около 10-12 градусов Цельсия. Они не должны быть холодными или слишком тёплыми. Также следует избегать прямого солнечного света, так как это может привести к ухудшению качества и внешнего вида баклажанов.

Продолжительность хранения

Баклажаны могут храниться около недели при правильных условиях хранения. Однако, чем дольше вы их храните, тем более утратятся их качество и свежесть. Поэтому рекомендуется использовать их как можно скорее после покупки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Три золотых правила выращивания баклажанов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Армия России подошла к Купянску. Намечается битва за Харьков

Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.

Полковник Матвийчук: войска ВС РФ подошли к Купянску, намечается битва за Харьков
"ПРАЙМ": врач Серебренникова перечислила "вредные" продукты, которые на самом деле полезны
Названы "вредные" продукты, которые на самом деле полезны: "При разумном потреблении"
Ракеты Х-101 и дроны "Герань-2" атакуют Киев
Баллистические ракеты ВКС РФ ударили по Киеву, гремят взрывы
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
В Китае рассказали о расплате США за попытку унижения России в ВОЗ
Совсем сдала: Пугачёва перестала выходить из дома и поручила детей мужу
Украинская элита в ресторане Киева отплясывала под русский шансон
Украинская элита в ресторане Киева отплясывала под русский шансон
Последние материалы
Вечерняя Москва: эксперт рассказал, стоит ли гражданам РФ, отдыхающим в Турции, опасаться туристов из Украины
Военный аналитик Рыбарь рассказал о мощном штурме ВС РФ на Купянском направлении
В Госдуме предложили увеличить штрафы за борщевик до 700 тысяч рублей
"Наше сопротивление произволу органов внутренних дел Санкт-Петербурга не сломить"
Источник "МК" раскрыл реакцию Пугачёвой на отказ суда снимать с Галкина* статус иностранного агента
МК: россияне рассказали, как дешевле добраться до Грузии летом
Из Белгорода сообщают о пусках ракет "Искандер" по Харькову
Блинкен: экономика России стала тенью
Посетителей ТЦ в Екатеринбурге напугал подросток с пистолетом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников