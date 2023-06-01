Тля на растениях: причины появления

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тля — это один из наиболее распространённых вредителей растений, она может причинить значительный ущерб урожаю. Тля питается соками растений.

Фото: catalog-photo.ru

Причины появления тли

Неблагоприятные условия

Тля обычно появляется в большом количестве при наличии неблагоприятных условий, таких как тёплая и влажная погода. Эти условия способствуют размножению тли и усиливают её вредительскую активность.

Недостаток естественных врагов

Некоторые виды тли имеют естественных врагов, таких как хищные насекомые и птицы, которые контролируют их численность. Однако если в окружающей среде отсутствуют эти естественные враги, то популяция тли может быстро разрастаться.

Ущерб, причиняемый тлёй

Растения и урожай

Тля может причинить серьёзный ущерб растениям и урожаю. Она питается соками растений, что может вызвать замедление их роста, изменение окраски листьев, искривление стеблей и даже гибель растений.

Здоровье домашних животных

Некоторые виды тли могут быть опасными для здоровья домашних животных. Они могут служить переносчиками различных болезней и инфекций, которые могут нанести вред животным.

Экологические последствия

Разрастающаяся популяция тли может иметь отрицательные экологические последствия. Тля может влиять на биоразнообразие, нарушая естественные экосистемы. Кроме того, использование химических пестицидов для борьбы с тлёй может иметь негативное воздействие на окружающую среду.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.