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Тля на растениях: причины появления

1:38
Садоводство

Тля — это один из наиболее распространённых вредителей растений, она может причинить значительный ущерб урожаю. Тля питается соками растений.

Тля на растениях: причины появления
Фото: catalog-photo.ru

Причины появления тли

  • Неблагоприятные условия

Тля обычно появляется в большом количестве при наличии неблагоприятных условий, таких как тёплая и влажная погода. Эти условия способствуют размножению тли и усиливают её вредительскую активность.

  • Недостаток естественных врагов

Некоторые виды тли имеют естественных врагов, таких как хищные насекомые и птицы, которые контролируют их численность. Однако если в окружающей среде отсутствуют эти естественные враги, то популяция тли может быстро разрастаться.

Ущерб, причиняемый тлёй

  • Растения и урожай

Тля может причинить серьёзный ущерб растениям и урожаю. Она питается соками растений, что может вызвать замедление их роста, изменение окраски листьев, искривление стеблей и даже гибель растений.

  • Здоровье домашних животных

Некоторые виды тли могут быть опасными для здоровья домашних животных. Они могут служить переносчиками различных болезней и инфекций, которые могут нанести вред животным.

  • Экологические последствия

Разрастающаяся популяция тли может иметь отрицательные экологические последствия. Тля может влиять на биоразнообразие, нарушая естественные экосистемы. Кроме того, использование химических пестицидов для борьбы с тлёй может иметь негативное воздействие на окружающую среду.

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Почему появляется тля?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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