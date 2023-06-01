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Как получить вкусный виноград: правила ухода за растением

2:14
Садоводство

После посадки саженцев винограда наступает период ухода за растениями. Этот этап требует регулярного внимания и заботы.

Как получить вкусный виноград: правила ухода за растением
Фото: pixabay.com

Полив и подкормка растений

Регулярный полив является важной частью ухода за виноградом. Поддерживайте влажность почвы, особенно в периоды засухи. Также важно проводить подкормку растений минеральными удобрениями для обеспечения необходимых питательных веществ.

Обрезка и формирование кустов винограда

Обрезка является ключевым аспектом ухода за виноградом. Правильная обрезка помогает формировать кусты, улучшает вентиляцию и способствует развитию плодоносных веток. Обрезку следует проводить в период покоя растений.

Борьба с болезнями и вредителями

Виноград может подвергаться нападению различных вредителей, а также болеть. Узнайте о распространённых проблемах и применяйте соответствующие методы защиты растений.

Проведение прополки и мульчирования

Прополка и мульчирование помогают подавлять рост сорняков и сохранять влагу в почве. Регулярно удаляйте сорняки вокруг растений и наносите мульчу, чтобы поддерживать оптимальные условия роста.

Сбор и сохранение урожая

  • Определение времени сбора винограда

Виноград созревает в зависимости от сорта и условий выращивания. Определите оптимальное время сбора винограда, когда ягоды достигают желаемой спелости и аромата.

  • Правильный способ сбора виноградных гроздей

Собирайте виноградные грозди осторожно, чтобы не повредить ягоды. Используйте острые садовые ножницы и оставляйте небольшой хвостик стебля для сохранения свежести и удобства хранения.

  • Первичная обработка урожая

После сбора винограда удалите листья и другие посторонние части с гроздей. Тщательно осмотрите ягоды и удалите повреждённые или перезревшие экземпляры.

  • Хранение и консервация винограда

Храните виноград в прохладном и сухом месте, чтобы продлить его срок годности. Вы также можете консервировать виноград, приготовив из него варенье, сок или виноградные конфеты.

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Как ухаживать за виноградом летом
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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