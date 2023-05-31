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Болгарский перец: особенности ухода за растениями

1:42
Садоводство

После посадки болгарского перца необходимо обеспечить растениям правильный уход. Необходимо обеспечить регулярный полив, подкормку удобрениями, следить за сорняками и удалять их, чтобы они не конкурировали с растениями за питательные вещества.

Болгарский перец: особенности ухода за растениями
Фото: avatars.mds.yandex. net/get-mpic/6259567/img_id3986233258760071963.jpeg/orig

Болгарский перец требует умеренного полива. Почва должна быть влажной, но не излишне мокрой. Регулярно проверяйте влажность почвы и поливайте растения при необходимости. Кроме того, удобрения можно применять через определённые интервалы для обеспечения необходимого питания растений.

Болгарский перец подвержен атаке различных вредителей и заболеваний. Чтобы защитить растения, регулярно осматривайте их на наличие вредителей, таких как тля или клещи. При обнаружении проблем следует применять соответствующие меры борьбы, такие как применение натуральных или химических инсектицидов. Также следите за заболеваниями и при необходимости применяйте превентивные или лечебные меры.

Болгарский перец готов для сбора урожая, когда плоды достигают своего оптимального размера и цвета. Плоды можно срывать вручную или использовать острые ножницы. Будьте осторожны, чтобы не повредить растение или другие плоды при сборе урожая. Перец лучше всего употреблять свежим или использовать в различных кулинарных рецептах.

После сбора урожая перцы можно использовать для приготовления свежих салатов, запекания, консервации или замораживания. Перцы также можно сушить и использовать в виде специй или добавок к различным блюдам.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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