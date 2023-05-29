Дикая поросль на привитых древовидных пионах: как справиться с проблемой

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Что представляет собой дикая поросль и почему она появляется на привитых древовидных пионах?

Фото: https://damion.club/

Дикая поросль — это нежелательные отпрыски, которые появляются у растений, когда они выращиваются из семян. Они отличаются от основного растения по своему виду и характеристикам. В случае привитых древовидных пионов дикая поросль может возникать из-за различных факторов.

Привитые древовидные пионы — это результат соединения основного сорта пиона с побегом другого сорта. Этот процесс называется прививкой и позволяет получить растение с комбинацией желательных характеристик обоих сортов. Привитые древовидные пионы обладают прекрасными цветами и являются привлекательным элементом садового ландшафта.

Итак, почему же возникает дикая поросль на привитых древовидных пионах? Основной причиной является возможность пережившего сорта проявить свои генетические характеристики. Дикая поросль может возникать из-за:

неправильной прививки,

несовместимости сортов,

неправильного ухода за растением или даже из-за природных факторов.

Это может сказываться на здоровье и росте растений.

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