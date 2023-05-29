Полезные советы по выращиванию моркови

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Морковь нуждается в регулярном поливе, особенно во время засухи. Держите почву влажной, но избегайте её переувлажнения, чтобы не вызывать гниение корнеплодов. Удалите сорняки, чтобы они не конкурировали с морковью за питательные вещества и влагу. Также рекомендуется проводить прореживание молодых растений, оставляя между ними достаточное расстояние для роста.

Фото: pixabay.com

Морковь может подвергаться нападению различных вредителей, таких как морковная муха и клещи. Для борьбы с вредителями можно использовать органические методы, например, применение мульчи или посадку рядом с репейником, который отталкивает морковную муху. Если вы обнаружите признаки заболевания, такие как пятна или гниль на листьях или корнеплодах, проконсультируйтесь с садоводом для определения причины и принятия соответствующих мер.

Морковь готова для уборки, когда корнеплоды достигают своего оптимального размера и цвета. Осторожно выкопайте морковь, пытаясь не повредить корнеплоды. Удалите верхушки, оставляя примерно 2 см стебля. Морковь можно хранить в прохладном и сухом месте, обернув её во влажную газету или храня в песке. Морковь может сохранять свою свежесть в течение нескольких месяцев.

Полезные советы по выращиванию моркови

Если почва в вашем саду слишком глинистая, добавьте песок или перегной для улучшения дренирования.

Избегайте использования свежего навоза в качестве удобрения для моркови, так как это может вызвать искривление корнеплодов.

Регулярно проверяйте морковь на наличие вредителей и заболеваний и принимайте меры по их предотвращению или лечению.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.