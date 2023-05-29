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Полезные советы по выращиванию моркови

1:50
Садоводство

Морковь нуждается в регулярном поливе, особенно во время засухи. Держите почву влажной, но избегайте её переувлажнения, чтобы не вызывать гниение корнеплодов. Удалите сорняки, чтобы они не конкурировали с морковью за питательные вещества и влагу. Также рекомендуется проводить прореживание молодых растений, оставляя между ними достаточное расстояние для роста.

Полезные советы по выращиванию моркови
Фото: pixabay.com

Морковь может подвергаться нападению различных вредителей, таких как морковная муха и клещи. Для борьбы с вредителями можно использовать органические методы, например, применение мульчи или посадку рядом с репейником, который отталкивает морковную муху. Если вы обнаружите признаки заболевания, такие как пятна или гниль на листьях или корнеплодах, проконсультируйтесь с садоводом для определения причины и принятия соответствующих мер.

Морковь готова для уборки, когда корнеплоды достигают своего оптимального размера и цвета. Осторожно выкопайте морковь, пытаясь не повредить корнеплоды. Удалите верхушки, оставляя примерно 2 см стебля. Морковь можно хранить в прохладном и сухом месте, обернув её во влажную газету или храня в песке. Морковь может сохранять свою свежесть в течение нескольких месяцев.

Полезные советы по выращиванию моркови

  • Если почва в вашем саду слишком глинистая, добавьте песок или перегной для улучшения дренирования.
  • Избегайте использования свежего навоза в качестве удобрения для моркови, так как это может вызвать искривление корнеплодов.
  • Регулярно проверяйте морковь на наличие вредителей и заболеваний и принимайте меры по их предотвращению или лечению.

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Что точно нужно знать, чтобы вырастить урожайную морковь
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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