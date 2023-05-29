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Тяпка, грабли и лопата: назначение садовых инструментов

1:48
Садоводство

Тяпка, грабли и лопата являются неотъемлемыми инструментами в садоводстве и сельском хозяйстве. Они выполняют различные функции и помогают облегчить труд при работе с почвой и растениями. 

Тяпка, грабли и лопата: назначение садовых инструментов
Фото: upload.wikimedia. org/wikipedia/commons/4/41/Wooden_rake.jpg
  • Тяпка — это инструмент с острым металлическим лезвием, прикреплённым к деревянной или металлической ручке. Она используется для разрыхления почвы, выкапывания канавок и выполнения других садовых работ.
  • Грабли — это инструмент, состоящий из длинной ручки с примерно десятью зубьями, расположенными на конце. Они используются для сбора и разравнивания материала, такого как опавшие листья или скошенная трава.
  • Лопата — это инструмент с широким металлическим лезвием и ручкой. Она предназначена для копания, перекапывания почвы, а также перемещения материала, такого как земля или песок.

Хотя все эти инструменты используются для работы с почвой и растениями, у них есть некоторые различия.

Тяпка применяется для разрыхления почвы и подготовки грядок, а также для выполнения других садовых работ, требующих точного и глубокого воздействия. Грабли используются для сбора и разравнивания материала, например, для удаления опавших листьев или выравнивания грунта. Лопата же используется для копания ям, перекапывания почвы и перемещения материала.

Тяпка обычно имеет острое лезвие, которое позволяет проникать в почву, а ручка может быть изготовлена из дерева или металла. Грабли имеют длинную ручку с зубьями, расположенными на конце. Лопата имеет широкое лезвие и ручку, которая обеспечивает хват при копании или перемещении почвы.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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