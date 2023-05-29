Тяпка, грабли и лопата являются неотъемлемыми инструментами в садоводстве и сельском хозяйстве. Они выполняют различные функции и помогают облегчить труд при работе с почвой и растениями.
Хотя все эти инструменты используются для работы с почвой и растениями, у них есть некоторые различия.
Тяпка применяется для разрыхления почвы и подготовки грядок, а также для выполнения других садовых работ, требующих точного и глубокого воздействия. Грабли используются для сбора и разравнивания материала, например, для удаления опавших листьев или выравнивания грунта. Лопата же используется для копания ям, перекапывания почвы и перемещения материала.
Тяпка обычно имеет острое лезвие, которое позволяет проникать в почву, а ручка может быть изготовлена из дерева или металла. Грабли имеют длинную ручку с зубьями, расположенными на конце. Лопата имеет широкое лезвие и ручку, которая обеспечивает хват при копании или перемещении почвы.
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