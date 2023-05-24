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Виды мотыг и их применение на садовом участке

1:57
Садоводство

Мотыга является одним из наиболее полезных и важных садовых инструментов, предназначенных для обработки почвы. Это инструмент с длинной рукояткой и рабочей частью, которая обычно состоит из нескольких зубьев или лопаток. Она используется для разрыхления и выравнивания почвы, удаления сорняков и прополки садовых культур. Мотыга имеет широкое применение в садоводстве, огородничестве и ландшафтном дизайне.

Виды мотыг и их применение на садовом участке
Фото: empire-s3-production.bobvila. com/articles/wp-content/uploads/2021/01/The-Best-Garden-Hoe-Options.jpg

Использование мотыги связано с развитием сельского хозяйства. Впервые мотыги появились в Древнем Египте и Древней Греции.

На протяжении времени различные разновидности мотыг были разработаны для удовлетворения различных потребностей. Вот некоторые из наиболее распространённых разновидностей мотыг:

  • Классическая мотыга

Классическая мотыга обычно имеет две или три лопатки, закреплённые на рукоятке под углом. Она применяется для рыхления почвы, удаления сорняков и создания ровных грядок. Классическая мотыга является универсальным инструментом, который может использоваться в различных условиях.

  • Мотыга трезубец

Мотыга трезубец, как следует из названия, имеет три зуба или лопатки. Эта разновидность мотыги часто используется для более глубокого рыхления почвы и удаления корневой системы сорняков. Мотыга трезубец позволяет более эффективно работать с плотной и тяжёлой почвой.

  • Мотыга с колёсиками

Мотыга с колёсиками представляет собой усовершенствованную версию классической мотыги. Она оснащена двумя маленькими колёсиками, которые облегчают передвижение и уменьшают нагрузку на руки и спину садовода. Мотыга с колёсиками обеспечивает более плавное скольжение по почве и позволяет более эффективно выполнять работы по прополке и разрыхлению.

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Мотыга или окучник?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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