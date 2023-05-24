Эксперты рассказали о лечебных свойствах гелиптерума

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гелиптерум — необыкновенный и красивый садовый цветок. Это травянистое растение из семейства Сложноцветные широко используется в различных областях, включая косметологию и медицину. Гелиптерум обладает рядом полезных свойств, благодаря которым он пользуется популярностью у людей, стремящихся к здоровому образу жизни и улучшению своей внешности.

Фото: www.applewoodseed. com/wp-content/uploads/2016/12/HERO-1502-1.jpg

Гелиптерум имеет несколько видов, каждый из которых обладает своими уникальными свойствами:

Гелиптерум обладает приятным ароматом и широко используется в производстве ароматических масел и парфюмерии.

Гелиптерум применяется в косметических продуктах. Он помогает увлажнять и питать кожу, придавая ей здоровый и сияющий вид.

Растение используется в медицине для лечения определённых состояний кожи и заболеваний. Он обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами.

Гелиптерум добавляют в пищевые продукты. Он обогащает их витаминами и полезными веществами, придавая им особый вкус и аромат.

Гелиптерум используется в шампунях, кондиционерах и других средствах для ухода за волосами. Он способствует укреплению волос, придает им блеск и улучшает их общее состояние.

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