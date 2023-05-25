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Астильба: какие условия необходимы для выращивания растения

1:47
Садоводство

Астильба — это прекрасное многолетнее растение с изящными соцветиями, которое добавляет красоту и очарование в любой сад. Садоводы ценят астильбу за её декоративные листья и яркие цветы, а также за её способность расти в тени и увлажнённых условиях.

Астильба: какие условия необходимы для выращивания растения
Фото: klubsadprof. ru/upload/iblock/cdb/i39b5a7tfeirfn1szyq3xt5wmvdlq3uh/170629gbo009_1.jpg

Астильба произрастает лучше всего в определённых условиях, которые следует учесть при выращивании этого растения.

  • Освещение

Астильба предпочитает полутень или тень, поэтому выберите место в саду, где будет достаточное количество приглушенного света. Избегайте прямых солнечных лучей, которые могут выжигать листья растения.

  • Почва

Астильба лучше всего растёт в плодородных почвах, богатых органическими веществами. Почва должна быть хорошо дренированной и удерживать влагу. Перед посадкой астильбы можно добавить компост или перегной в почву для улучшения её плодородности.

  • Полив

Астильба требует постоянного увлажнения, поэтому регулярный полив очень важен. Поддерживайте почву влажной, особенно в жаркие летние месяцы. Однако избегайте застоя воды, поскольку это может привести к гниению корней.

  • Удобрение

Регулярная подкормка поможет астильбе расти здоровой и красивой. Используйте универсальное удобрение для многолетних растений или специальное удобрение для кислолюбивых растений. Подкармливайте астильбу в начале весны и в середине лета, следуя инструкциям на упаковке удобрения.

  • Подготовка почвы

Перед посадкой астильбы подготовьте почву. Рыхлите её и удалите сорняки. Добавьте компост или перегной для улучшения плодородности почвы.

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Астильба для начинающих
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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