Эксперты рассказали о полезных свойствах каллистемона

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы любите природу и интересуетесь растительным миром, то вам наверняка будет интересно узнать о таком кустарнике, как каллистемон.

Фото: www.finedininglovers. com/sites/g/files/xknfdk626/files/2021-03/lemongrass©iStock.jpg

Каллистемон (Callistemon) относится к семейству Миртовые и произрастает в тропических и субтропических регионах. Может достигать высоты до 5 метров. Листья длинные и узкие, цветки собраны в соцветия красного, жёлтого или зелёного цвета.

Каллистемон требует умеренного климата и влажной почвы. Он может расти в солнечных и затенённых местах, однако в тени цветение будет менее ярким.

Каллистемон является довольно полезным кустарником. Его цветки и листья содержат эфирные масла, которые обладают антисептическими, антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Чай из листьев каллистемона помогает при:

насморке,

кашле,

гриппе и простуде.

Он также может снижать давление и улучшать работу сердечно-сосудистой системы.

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