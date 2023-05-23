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Эксперты рассказали о полезных свойствах каллистемона

1:02
Садоводство

Если вы любите природу и интересуетесь растительным миром, то вам наверняка будет интересно узнать о таком кустарнике, как каллистемон. 

Эксперты рассказали о полезных свойствах каллистемона
Фото: www.finedininglovers. com/sites/g/files/xknfdk626/files/2021-03/lemongrass©iStock.jpg

Каллистемон (Callistemon) относится к семейству Миртовые и произрастает в тропических и субтропических регионах. Может достигать высоты до 5 метров. Листья длинные и узкие, цветки собраны в соцветия красного, жёлтого или зелёного цвета.

Каллистемон требует умеренного климата и влажной почвы. Он может расти в солнечных и затенённых местах, однако в тени цветение будет менее ярким. 

Каллистемон является довольно полезным кустарником. Его цветки и листья содержат эфирные масла, которые обладают антисептическими, антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Чай из листьев каллистемона помогает при:

  • насморке,
  • кашле,
  • гриппе и простуде.

Он также может снижать давление и улучшать работу сердечно-сосудистой системы.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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