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Правильный уход за клубникой в саду

1:54
Садоводство

Правильный уход и обрезка играют важную роль в успешном выращивании клубники. Вот некоторые важные меры, которые следует принять:

Правильный уход за клубникой в саду
Фото: REX/Shutterstock
  • Удаление отцветших цветов и побегов. Регулярно удаляйте отцветшие цветы и побеги. Это поможет стимулировать рост новых плодоносящих побегов и предотвратит затраты энергии на формирование семян.
  • Поддержка здорового роста растений. Регулярно проверяйте растения на наличие заболеваний или вредителей. При необходимости применяйте соответствующие методы контроля. Обеспечьте растениям достаточное количество света, влаги и питательных веществ.

Оптимальное время для сбора клубники — когда ягоды полностью созрели. Зрелые ягоды обладают ярким цветом и приятным ароматом. После сбора клубнику можно использовать немедленно в свежем виде.

Если вы решили сохранить клубнику, то важно помнить, что это скоропортящаяся ягода. Храните её в прохладном месте, таком как холодильник, чтобы продлить срок годности. 

При выращивании клубники могут возникать некоторые проблемы. Вот рекомендации по их преодолению:

  • Плохое плодоношение или замедленный рост. Причиной может быть недостаток питательных веществ или неправильное освещение. Убедитесь, что почва содержит достаточное количество питательных веществ, применяя соответствующие удобрения. Обеспечьте растениям достаточное количество света, предпочтительно открытое пространство.
  • Заболевания и вредители. Если растения поражены заболеваниями или атакованы вредителями, примените соответствующие меры контроля. Используйте натуральные или химические средства, чтобы предотвратить распространение болезней и уничтожить вредителей.

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ВСЕ ОБ УХОДЕ ЗА КЛУБНИКОЙ ВЕСНОЙ 2023!
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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