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Топ-6 способов привлечь полезных насекомых в сад 

1:42
Садоводство

Привлечение полезных насекомых в сад — это важный аспект поддержания его здоровья и биоразнообразия. Вот несколько способов, как вы можете привлечь этих полезных помощников:

Топ-6 способов привлечь полезных насекомых в сад 
Фото: pixabay.com
  • Посадите цветущие растения: Выбирайте разнообразные цветущие растения, которые привлекают насекомых своим ароматом и нектаром. Оптимально выбирать растения с разными периодами цветения, чтобы обеспечить постоянный источник пищи для насекомых.
  • Создайте места для обитания: Предоставьте укрытия и места для обитания насекомым. Вы можете установить специальные домики или отведённые зоны для размножения и обитания полезных насекомых, таких как пчелы и осы.
  • Избегайте использования химических пестицидов: Химические пестициды могут нанести вред полезным насекомым. Попробуйте использовать более естественные методы борьбы с вредителями, такие как использование биологических препаратов или механическое удаление вредителей.
  • Сохраняйте участки естественной растительности: Оставьте некоторые участки сада в естественном виде, без чрезмерной очистки и удаления мертвой растительности. Это предоставит убежище и источник пищи для полезных насекомых.
  • Поставьте углубления с водой: Установите небольшие емкости с водой в саду, чтобы обеспечить насекомым доступ к воде. Это особенно важно в сухие и жаркие периоды.
  • Используйте органические удобрения: Предпочтительно использовать органические удобрения, такие как компост или перегной, чтобы поддерживать плодородие почвы и обеспечить насекомым питательные условия.

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Как привлечь полезных насекомых в сад 
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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