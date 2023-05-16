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Сорта огурцов, которые поразят вас

1:51
Садоводство

Огурцы — это одни из самых популярных овощей в мире. Они широко используются в кулинарии и имеют множество полезных свойств для здоровья. Но помимо обычных огурцов, существует множество необычных сортов огурцов, которые могут поразить своим вкусом, формой и цветом. 

Сорта огурцов, которые поразят вас
Фото: encrypted-tbn0.gstatic. com/images?q=tbn:ANd9GcTcZ97mO1YOMBWqTF7-D8gEavdExd_2B5o_5A&usqp=CAU

  • Китайский змей

Это необычные огурцы, которые имеют форму змеи. Они имеют толстую и жёсткую кожу, которая защищает их от хищников. Огурцы сорта "Китайский змей" имеют сладкий вкус и богаты витаминами и микроэлементами.

Где растут

Огурцы "Китайский змей" растут в тропических регионах и выращиваются на специальных фермах. Они являются редким продуктом. Эти огурцы могут быть использованы в кулинарии для приготовления различных блюд. Они могут быть использованы в салатах, супах, также их можно жарить на сковороде и использовать в качестве ингредиента для создания экзотических блюд в азиатской кухне.

  • Цветные огурцы

Цветные огурцы — это необычные огурцы, которые имеют яркий и необычный цвет. Они могут быть зелёными, жёлтыми, красными и даже фиолетовыми. Цветные огурцы имеют более сложный вкус, чем обычные огурцы, и могут быть использованы для приготовления экзотических блюд.

Как выращиваются

Цветные огурцы выращиваются на специальных фермах и требуют определённых условий для выращивания. Они могут быть выращены как в открытом грунте, так и в теплицах.

Как использовать в кулинарии

Цветные огурцы могут быть использованы в кулинарии для создания красивых и вкусных блюд, например, в салатах, гарнирах, соусах и даже в качестве декора для блюд.

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Необычные Огурцы со Всего Мира, которые Вы Увидите Впервые в Жизни
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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