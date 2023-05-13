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Выбираем семена на рассаду: на что нужно обратить внимание

1:51
Садоводство

Выбор правильных семян является одним из самых важных шагов при выращивании растений. Если вы выберете неправильные семена, вы можете потерять драгоценное время, деньги и усилия на посев и уход за растениями, которые не дадут желаемых результатов. 

Выбираем семена на рассаду: на что нужно обратить внимание
Фото: https://www.ramdass.org/

Выбирая качественные семена, вы можете:

  • увеличить урожайность;
  • сохранить время и усилия;
  • сэкономить деньги: выбирая правильные семена, вы можете избежать потерь и повторных покупок.

Существует несколько факторов, которые следует учитывать при выборе семян:

  • Качество

Качество семян является ключевым фактором. Выбирайте семена только от проверенных и надежных производителей. Семена должны быть свежими и здоровыми, без видимых повреждений или болезней.

  • Сезонность

Сезонность — это еще один важный фактор. Выбирайте семена, которые подходят для конкретного сезона и климата вашего региона. Некоторые семена лучше всего сеять весной, другие — осенью.

  • Сорт

Сорт — это еще один важный фактор. Например, если вы живете в зоне с коротким летом, выбирайте сорта, которые быстро зреют и хорошо переносят ночные заморозки.

  • Устойчивость к болезням и вредителям

Выбирайте семена, которые имеют высокую устойчивость к болезням, чтобы было меньше хлопот в дальнейшем.

  • Содержание влаги

Семена с низким содержанием влаги обычно лучше сохраняются и имеют более длительный срок годности.

  • Цена

Не стоит выбирать семена только из-за низкой цены. Цена должна быть разумной и соответствовать качеству.

Семена важно хранить в сухом и прохладном месте, в закрытой упаковке, чтобы предотвратить их загрязнение и вредоносное воздействие на них.

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Как выбрать семена для вашего огорода?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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