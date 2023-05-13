Выбираем семена на рассаду: на что нужно обратить внимание

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выбор правильных семян является одним из самых важных шагов при выращивании растений. Если вы выберете неправильные семена, вы можете потерять драгоценное время, деньги и усилия на посев и уход за растениями, которые не дадут желаемых результатов.

Фото: https://www.ramdass.org/

Выбирая качественные семена, вы можете:

увеличить урожайность;

сохранить время и усилия;

сэкономить деньги: выбирая правильные семена, вы можете избежать потерь и повторных покупок.

Существует несколько факторов, которые следует учитывать при выборе семян:

Качество

Качество семян является ключевым фактором. Выбирайте семена только от проверенных и надежных производителей. Семена должны быть свежими и здоровыми, без видимых повреждений или болезней.

Сезонность

Сезонность — это еще один важный фактор. Выбирайте семена, которые подходят для конкретного сезона и климата вашего региона. Некоторые семена лучше всего сеять весной, другие — осенью.

Сорт

Сорт — это еще один важный фактор. Например, если вы живете в зоне с коротким летом, выбирайте сорта, которые быстро зреют и хорошо переносят ночные заморозки.

Устойчивость к болезням и вредителям

Выбирайте семена, которые имеют высокую устойчивость к болезням, чтобы было меньше хлопот в дальнейшем.

Содержание влаги

Семена с низким содержанием влаги обычно лучше сохраняются и имеют более длительный срок годности.

Цена

Не стоит выбирать семена только из-за низкой цены. Цена должна быть разумной и соответствовать качеству.

Семена важно хранить в сухом и прохладном месте, в закрытой упаковке, чтобы предотвратить их загрязнение и вредоносное воздействие на них.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.