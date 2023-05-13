Готовим почву к посеву: пять простых шагов

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Подготовка почвы перед посевом и выращиванием растений является ключевым этапом в садоводстве. Эта процедура необходима для того, чтобы убрать с поверхности почвы остатки растений и сорняков, а также улучшить структуру почвы и её питательные свойства. Кроме того, хорошо подготовленная почва способствует увеличению роста растений и улучшению урожайности.

Фото: https://blisto.com.ua/

Вот несколько шагов, которые можно выполнить, чтобы подготовить почву перед посевом:

Очистка

Перед началом подготовки почвы необходимо удалить все остатки растений и сорняков. Можно использовать лопату или ручной инструмент, чтобы выкопать сорняки и затем вытащить их из земли. Также можно использовать грабли для сбора остатков растений и листьев.

Поверхностная распашка почвы

Для улучшения структуры почвы и распределения питательных веществ можно провести поверхностную распашку почвы на глубину 10-15 см. Это также помогает удалить остатки растений и сорняков.

Добавление удобрений

Удобрения содержат необходимые питательные вещества для растений и способствуют улучшению качества почвы. Добавьте удобрения в землю перед посевом в соответствии с рекомендациями производителя.

Рыхление

Рыхление почвы после добавления удобрений помогает улучшить распределение питательных веществ и создать оптимальную среду для роста растений.

Полив

После подготовки почвы и посева семян растений необходимо полить землю. Это помогает растениям быстрее прорасти и занять своё место в почве. Однако не следует переливать землю, так как это может привести к загниванию корней.

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