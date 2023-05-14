Весна — это время, когда природа просыпается после зимней спячки. Цветы начинают распускаться, и всё вокруг наполняется ароматами и красками.
Если вы только начинаете заниматься садоводством, то вам нужны растения, которые легко выращивать. Например:
Крокусы — это небольшие цветы, которые цветут в начале весны. Крокусы выращивают из луковиц, которые нужно посадить в осеннее время.
Если вы более опытный садовод, то вам может быть интересно вырастить более экзотические растения. Некоторые из лучших вариантов:
Гиацинты требуют немного больше ухода, чем другие весенние цветы, но они стоят того.
Ландыши — это нежные цветы с белыми или розовыми лепестками. Ландыши требуют хорошо удобренной почвы и регулярного полива.
Лилейники — это красивые цветы с яркими, большими лепестками. Лилейники цветут в середине лета, но их нужно посадить весной.
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