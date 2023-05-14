Топ-6 весенних цветов, которые подойдут для садоводов

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весна — это время, когда природа просыпается после зимней спячки. Цветы начинают распускаться, и всё вокруг наполняется ароматами и красками.

Фото: фото artfile. ru

Если вы только начинаете заниматься садоводством, то вам нужны растения, которые легко выращивать. Например:

Нарциссы.

Крокусы.

Крокусы — это небольшие цветы, которые цветут в начале весны. Крокусы выращивают из луковиц, которые нужно посадить в осеннее время.

Тюльпаны.

Если вы более опытный садовод, то вам может быть интересно вырастить более экзотические растения. Некоторые из лучших вариантов:

Гиацинты.

Гиацинты требуют немного больше ухода, чем другие весенние цветы, но они стоят того.

Ландыши.

Ландыши — это нежные цветы с белыми или розовыми лепестками. Ландыши требуют хорошо удобренной почвы и регулярного полива.

Лилейники.

Лилейники — это красивые цветы с яркими, большими лепестками. Лилейники цветут в середине лета, но их нужно посадить весной.

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