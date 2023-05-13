Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Российская актриса Екатерина Климова сфотографировалась обнажённой с сиренью в руках
РИА Новости: ключи от Крыма передали Черноморскому флоту ВМФ России
Бойцы ВС РФ сорвали контрнаступление ВСУ под Майорском: "Десятки "двухсотых“
В администрации Хмельницкой области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
В районе посёлка Юбилейный на окраине Луганска прозвучал взрыв
Фриты: для чего они нужны
Певица Лайма Вайкуле выступила с решительным заявлением в адрес Дмитрия Пескова
Алаудинов: русские, вы государствообразующие, рожайте! Иначе вымрете!
Бег на ветру: как использовать силы стихии в свою пользу

Эксперты рассказали, почему нужно знать тип почвы на вашем садовом участке

1:27
Садоводство

Любому садоводу необходимо знать тип почвы на его участке, ведь от этого зависит, насколько качественным будет будущий урожай. Знание типа почвы помогает определить, какие растения лучше всего будут расти на участке, какие удобрения нужно применять и как поливать. 

Эксперты рассказали, почему нужно знать тип почвы на вашем садовом участке
Фото: https://cdn.diyncrafts.com/

Почва — это верхний слой земли, который состоит из органических и неорганических частиц. Тип почвы зависит от состава грунта и условий, в которых он развивается. 

Один из самых простых методов определения типа почвы — это визуальный анализ грунта. Вы можете взять небольшой образец почвы и оценить его цвет, структуру, текстуру и запах.

Другой метод — это использование тест-наборов для почвы. Тест-наборы могут определить уровень кислотности, содержание нитратов и фосфора в почве.

Существует несколько типов почвы, каждый из которых имеет свои характеристики. Рассмотрим некоторые из них:

  • Глинистая почва
  • Песчаная почва.
  • Супесчаная почва.
  • Почва с повышенным содержанием органики.
  • Илистая почва.
  • Каменистая почва.
  • Солончаковая почва.
  • Торфяная почва.
  • Разлагающаяся почва.
  • Плодородная почва.

Каждый тип почвы имеет свои особенности, которые могут повлиять на рост и развитие растений. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как определить тип почвы на дачном участке и повысить урожайность
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Концерты и гастроли: стало известно, какие украинские певицы продолжают выступать в России

Некоторые украинские артистки выступают в России.

РИАН опубликовало список выступающих в России артистов с Украины
Гастроэнтеролог назвал популярную специю, чайная ложка которой может разрушить печень
Не алкоголь: названы главные проблемы поражения печени
Боевики ВСУ заявили о жестоком убийстве сослуживца командиром бригады
Залужный сделал жёсткое заявление об украинской армии и пропал
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
ВС РФ ударили по Киеву неуязвимыми для ПВО Украины ракетами Х-22 — MWM
ВСУ бросили "Леопарды" в прорыв под Соледаром, один уничтожен
Зеленский своим заявлением постарался подготовить Запад к судьбе контрнаступления ВСУ
Зеленский своим заявлением постарался подготовить Запад к судьбе контрнаступления ВСУ
Последние материалы
Российская актриса Екатерина Климова сфотографировалась обнажённой с сиренью в руках
РИА Новости: ключи от Крыма передали Черноморскому флоту ВМФ России
Бойцы ВС РФ сорвали контрнаступление ВСУ под Майорском: "Десятки "двухсотых“
Эксперты рассказали, почему нужно знать тип почвы на вашем садовом участке
В администрации Хмельницкой области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
В районе посёлка Юбилейный на окраине Луганска прозвучал взрыв
Фриты: для чего они нужны
Певица Лайма Вайкуле выступила с решительным заявлением в адрес Дмитрия Пескова
Алаудинов: русские, вы государствообразующие, рожайте! Иначе вымрете!
Бег на ветру: как использовать силы стихии в свою пользу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников