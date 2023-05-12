Выращивание ирисов: основные правила ухода за цветами

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ирис — это прекрасное растение, которое украшает многие сады и парки. Это многолетнее растение пользуется популярностью и у садоводов.

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Ирис имеет древнюю историю. Его упоминают в мифах и легендах древних греков, египтян и римлян. Ирисы использовались в медицине для лечения различных заболеваний, а также в качестве ароматического ингредиента в парфюмерии.

Существует более 300 разновидностей ирисов, которые отличаются размером, цветом и формой цветка.

Ирисы любят влагу, поэтому им нужно обеспечивать регулярный полив. Однако важно не переувлажнять грунт. Ирисы нуждаются в регулярной подкормке. Лучше всего использовать удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Хорошо подойдет универсальное удобрение для цветов. После цветения ирисов следует обрезать цветоносы, чтобы растение не тратило энергию на производство семян. Также необходимо удалить увядшие листья и цветы.

Ирисы нужно подготовить к зиме. Для этого следует удалить увядшие листья и обрезать цветоносы, а затем накрыть растение сухими листьями или соломой.

Ирисы можно размножать с помощью деления куста. Это следует делать каждые 3-4 года, чтобы сохранить здоровье растения и обновить почву.

Следуя простым правилам, вы сможете вырастить здоровые и красивые растения, которые будут радовать вас каждый год своим цветением.

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