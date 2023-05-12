Зизифус, также известный как китайский финик, — это дерево или кустарник родом из Южной Европы и Юго-Западной Азии. Зизифус получил широкую известность в последние годы благодаря своим полезным свойствам. В зависимости от вида может расти как кустарник или как дерево, обычно достигает высоты от 1 до 10 метров. Листья зизифуса имеют овальную или яйцевидную форму, цвет которых может варьироваться от светло-зелёного до тёмно-зелёного, а плоды зизифуса — это маленькие ягоды, которые, когда созревают, могут иметь цвет от жёлтого до красно-коричневого.
Использование зизифуса для лечения болезней и укрепления здоровья было распространено в традиционной китайской медицине. Сейчас зизифус используется в различных формах, включая травяные чаи, капсулы, экстракты и другие добавки.
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