Зизифус поможет бороться со стрессом и тревогой

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зизифус, также известный как китайский финик, — это дерево или кустарник родом из Южной Европы и Юго-Западной Азии. Зизифус получил широкую известность в последние годы благодаря своим полезным свойствам. В зависимости от вида может расти как кустарник или как дерево, обычно достигает высоты от 1 до 10 метров. Листья зизифуса имеют овальную или яйцевидную форму, цвет которых может варьироваться от светло-зелёного до тёмно-зелёного, а плоды зизифуса — это маленькие ягоды, которые, когда созревают, могут иметь цвет от жёлтого до красно-коричневого.

Фото: www.flora-toskana. com/1622-google/ziziphus-jujuba-chinesische-dattel-jujube-rote-dattel-azufaifa.jpg

Использование зизифуса для лечения болезней и укрепления здоровья было распространено в традиционной китайской медицине. Сейчас зизифус используется в различных формах, включая травяные чаи, капсулы, экстракты и другие добавки.

Зизифус: преимущества для здоровья

Поддержка здорового сна.

Снижение уровня стресса и тревоги.

Улучшение пищеварения.

Поддержка иммунной системы. Зизифус содержит антиоксиданты, которые могут помочь укрепить иммунную систему и защитить организм от свободных радикалов.

Поддержка здоровья сердца. Некоторые исследования показали, что зизифус помогает снизить уровень холестерина и кровяное давление, что может уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Улучшение состояния кожи.

Поддержка здоровья волос и ногтей.

Помощь в борьбе с раком.

Укрепление здоровья глаз.

Поддержка здоровья костей. Зизифус содержит витамин К, который укрепляет кости.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.