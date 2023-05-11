Основные правила выращивания сладкого перца

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Перец — это культура, которую можно вырастить как в горшках, так и в открытом грунте. Но для того, чтобы получить хороший урожай, нужно правильно подготовиться к посадке и уходу.

Фото: https://mir-ogorodnikov.ru/

Перец требует плодородной почвы, которая должна быть хорошо удобрена и перекопана. Она должна быть достаточно влажной, но не залитой водой. Если почва очень тяжёлая, её можно разбавить песком или перегноем.

Выбор семян — это очень важный этап. Необходимо выбрать только качественные семена от надёжных производителей. Семена должны быть свежими, без признаков повреждения и болезней. Кроме того, следует выбрать семена тех сортов, которые лучше всего подходят для вашего региона.

Перец можно вырастить как в грунте, так и в горшках. В первом случае семена нужно посеять в теплице.

Семена необходимо посеять на глубину около 1 см. После посева землю нужно хорошо увлажнить. Если вы выращиваете перец в грунте, то после посева необходимо накрыть посевы агроволокном для сохранения тепла и влаги.

Когда семена прорастут, рассаду необходимо высадить в отдельные горшки или пересадить в отдельные отверстия в грунте. Рассаду нужно выращивать в тёплом помещении при температуре около +20 градусов.

Важно обеспечить рассаде достаточное количество света. Для этого можно использовать фитолампы.

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