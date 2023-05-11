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Комары на дачном участке: эффективные способы защиты от насекомых

1:37
Садоводство

На дачном участке комары могут стать настоящей проблемой. Они не только доставляют дискомфорт, но также могут быть опасны для здоровья, так как являются переносчиками различных заболеваний. Чтобы избежать этих неприятностей, нужно знать, чего боятся комары на дачном участке и как от них защититься.

Комары на дачном участке: эффективные способы защиты от насекомых
Фото: pixabay.com

Что привлекает комаров на дачном участке

Открытые водоемы

Комары любят размножаться в стоячей воде, поэтому открытые водоёмы на дачном участке могут привлечь большое количество комаров. 

Температура и влажность

Комары любят тепло и влажность, поэтому в летнее время они особенно активны на дачных участках. 

Запахи

Комары обладают хорошим обонянием, запах еды или кремов для тела может привлечь насекомых.

Как защититься от комаров на дачном участке

Средства от насекомых

Существует множество средств от насекомых, которые могут помочь защититься от комаров на дачном участке. Это могут быть:

  • спреи,
  • кремы,
  • лосьоны или свечи.

Важно выбрать средство, которое подходит именно вам, и следовать инструкции по применению.

Защитные сетки

Защитные сетки на окнах и дверях могут помочь защититься от комаров на дачном участке. Они позволяют проветривать помещение, не пропуская насекомых внутрь.

Регулярная уборка

Как уже было сказано, комары любят размножаться в стоячей воде. Поэтому важно убирать мусор и другие предметы, в которых может скапливаться вода.

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Как избавиться от комаров на участке
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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