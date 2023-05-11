Хурма: как правильно ухаживать за плодовым деревом

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хурма — это плодовое дерево, которое может быть выращено в умеренном и субтропическом климате. Хурма — дерево самоопыляемое, поэтому тут не потребуется помощь насекомых или других растений. Однако чтобы обеспечить хурме оптимальный урожай, рекомендуется посадить несколько деревьев рядом, чтобы улучшить опыление и плодоношение.

Фото: pixabay.com

Хурма достаточно устойчива к заболеваниям и вредителям, но иногда её могут атаковать древесные муравьи, тля и паутинный клещ. В случае заражения рекомендуется использовать биологические или химические средства защиты растений.

Для выращивания хурмы нужно выбрать солнечное место с хорошо дренированной почвой. Оптимальная температура для роста хурмы: от +20°C до +30°C. Хурма может расти как в саду, так и в горшках на балконе или террасе.

Хурма предпочитает рыхлые, плодородные и хорошо дренированные почвы. Если почва тяжёлая и глинистая, то её нужно разрыхлить, добавив песка и перегноя. Хурма также предпочитает кислую почву, поэтому рекомендуется добавлять в почву торф и опилки хвойных деревьев.

Хурму можно посадить весной или осенью. Для посадки нужно выбрать здоровый и хорошо развитый саженец. Яму для посадки следует выкопать глубже, чем корни саженца, и наполнить её плодородной землёй. Саженец следует установить в яму, придерживая его корни, и засыпать землей, оставив часть корней на уровне почвы. Затем почву нужно хорошо уплотнить и обильно полить.

После посадки рекомендуется установить опору для молодого деревца, чтобы оно не ломалось под ветром. Хурма требует регулярного полива и подкормки, особенно в период плодоношения. Также рекомендуется удалять сухие и больные ветви, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и световой доступ к кроне дерева.

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